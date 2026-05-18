Η Αλβανική Ριβιέρα γίνεται σταδιακά ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός. Ανακαλύψτε μέρη που θυμίζουν καρτ – ποστάλ.

Τα τελευταία χρόνια η Αλβανική Ριβιέρα έχει αρχίσει να αναδεικνύεται όλο ένα και περισσότερο, και σταδιακά γνωρίζει περισσότερη τουριστική ανάπτυξη, προσελκύοντας ταξιδιώτες που αναζητούν εξωτικές παραλίες και οικονομικές διακοπές.

Από τους Άγιους Σαράντα μέχρι τη Χειμάρρα και τις άγνωστες πλευρές της Αλβανίας, ορισμένες περιοχές της χώρας αποπνέουν μία νησιωτική, άκρως γοητευτική αύρα.

Το Εξαμίλι, ξεχωρίζει ανάμεσα στους προορισμούς και όχι άδικα, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο γοητευτικά παραθαλάσσια χωριά.

Εξαμίλι: Το «διαμάντι» της Αλβανικής Ριβιέρας

Το Εξαμίλι φημίζεται για τις παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά, τη λευκή άμμο και τα μικρά νησάκια που βρίσκονται απέναντι από την ακτή. Το τοπίο θυμίζει εξωτικό νησί, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μπάνιο, δραστηριότητες στο νερό ή ακόμα και βόλτες με βάρκα.

Οι παραλίες του Εξαμίλι αποτελούν το μεγαλύτερο «χαρτί» της περιοχής, καθώς ξεχωρίζουν για τα ρηχά τιρκουάζ νερά και τη λευκή άμμο που θυμίζουν εξωτικό προορισμό. Μικροί οργανωμένοι κολπίσκοι δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για οικογένειες και όχι μόνο, ενώ απέναντι από την ακτή βρίσκονται τα μικρά καταπράσινα νησάκια του Εξαμιλίου, στα οποία πολλοί επισκέπτες φτάνουν με βάρκα ή ακόμη και κολυμπώντας.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του προορισμού είναι το χαμηλότερο κόστος σε σχέση με άλλους μεσογειακούς προορισμούς. Στο Εξαμίλι υπάρχουν επιλογές διαμονής για όλα τα budget, από μικρούς ξενώνες μέχρι σύγχρονα ξενοδοχεία.

Σε μικρή απόσταση βρίσκεται το Εθνικό Πάρκο Βουθρωτού, ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, ενώ το σκηνικό ολοκληρώνεται με τη νυχτερινή ζωή, τις τοπικές γεύσεις και την εύκολη πρόσβαση από την Ελλάδα.

Έτσι, το Εξαμίλι αποτελεί πλέον έναν από τους πιο ανερχόμενους καλοκαιρινούς προορισμούς της Μεσογείου, συνδυάζοντας εξωτικές εικόνες, καθαρά νερά και οικονομικές επιλογές διακοπών.