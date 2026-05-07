Η άμμος θα μεταφερθεί από ειδικά επιλεγμένες υπεράκτιες περιοχές του Ατλαντικού και θα διοχετευθεί στις ακτές μέσω εξειδικευμένων βυθοκόρων.

Μια τεράστια επιχείρηση παράκτιας προστασίας βρίσκεται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ, καθώς αμερικανικές αρχές προχωρούν στην άντληση περίπου 1,6 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων άμμου από τον βυθό του Ατλαντικού Ωκεανού, με στόχο την αποκατάσταση και ενίσχυση των παραλιών του Νιου Τζέρσεϊ που απειλούνται από τη διάβρωση και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Το έργο, προϋπολογισμού 73,5 εκατομμυρίων δολαρίων, υλοποιείται από το Σώμα Μηχανικών του Στρατού των ΗΠΑ σε συνεργασία με την εταιρεία Great Lakes Dredge & Dock Company και αφορά την περιοχή από το Manasquan Inlet έως το Barnegat Inlet, στην κομητεία Ocean County. Οι εργασίες θα καλύψουν ευάλωτες παράκτιες περιοχές όπως οι Seaside Heights, Toms River, Lavallette, Bay Head, Point Pleasant Beach, Mantoloking και Brick Township.

Η άμμος θα μεταφερθεί από ειδικά επιλεγμένες υπεράκτιες περιοχές του Ατλαντικού και θα διοχετευθεί στις ακτές μέσω εξειδικευμένων βυθοκόρων. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση των παραλιών, την ενίσχυση των αμμόλοφων και τη δημιουργία ενός φυσικού «τείχους» προστασίας απέναντι στις ισχυρές καταιγίδες και τη διάβρωση.

Η μέθοδος αυτή, γνωστή ως «τροφοδοσία παραλίας», θεωρείται σήμερα μία από τις πιο ευέλικτες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις παράκτιας άμυνας. Αντί για μόνιμες κατασκευές όπως τσιμεντένια τείχη ή κυματοθραύστες, η στρατηγική βασίζεται στην ενίσχυση της φυσικής ακτογραμμής, ώστε η ίδια η άμμος να απορροφά την ενέργεια των κυμάτων και να περιορίζει τις επιπτώσεις των καταιγίδων.

Οι αμερικανικές αρχές επισημαίνουν ότι η διάβρωση στις ακτές του Νιου Τζέρσεϊ έχει ενταθεί τις τελευταίες δεκαετίες, εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, των πιο συχνών ακραίων καιρικών φαινομένων και των μεταβολών στα θαλάσσια ρεύματα. Ιδιαίτερα μετά τον καταστροφικό τυφώνα Σάντι το 2012, η ανάγκη για συστηματική προστασία των ακτών έγινε ακόμη πιο επιτακτική.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου του 2026 και θα διαρκέσει αρκετούς μήνες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. Παράλληλα, οι περιοχές εξόρυξης της άμμου έχουν επιλεγεί έπειτα από περιβαλλοντικές μελέτες, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στη σταθερότητα του βυθού.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναδεικνύει και μια ευρύτερη πραγματικότητα: η άμμος μετατρέπεται πλέον σε στρατηγικό πόρο για την παράκτια μηχανική και την προστασία των πόλεων από την κλιματική αλλαγή. Καθώς η θάλασσα συνεχίζει να επεκτείνεται και τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται συχνότερα, όλο και περισσότερες χώρες επενδύουν σε παρόμοια έργα προσαρμογής.

Το βασικό ερώτημα που παραμένει, ωστόσο, είναι αν ακόμη και τόσο μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις θα μπορέσουν μακροπρόθεσμα να αναχαιτίσουν την αδιάκοπη προέλαση της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές του πλανήτη.