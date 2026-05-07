Μητσοτάκης στους βουλευτές της ΝΔ: Όχι σε μίζερη εσωστρέφεια

Συνεδριάζει αυτή την ώρα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία θα γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την ομιλία του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Μάξιμου Χαρακόπουλου και του πρωθυπουργού.
Στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο ο εισηγητής της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Αμέσως μετά θα λάβουν το λόγο οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Σημειώνεται δε ότι έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν περισσότεροι από 50 βουλευτές, όπως αποκάλυψε σήμερα ο Μάξιμος Χαρακόπουλος.
Αρκετοί εξ αυτών έχουν σκοπό να θέσουν ζήτημα «μετάλλαξης» του ιδεολογικού DNA της ΝΔ, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και δη τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο.
«Η σταθερότητα δεν είναι στασιμότητα»11:50:11
«Η σταθερότητα δεν είναι στασιμότητα. Όταν θέλουμε μπορούμε να είμαστε και μια δύναμη ρήξης και ανατροπής. Αρκετά μίλησα εγώ, ο λόγος ανήκει σε σας».
«Είναι επιβεβλημένη η κριτική»11:47:44
«Κερδίσαμε τις εκλογές επειδή μιλήσαμε την κοινωνία. Επειδή πείσαμε ότι έχουμε σχέδιο. Το 2027 πρέπει να τους θυμίσουμε ότι κάναμε αυτά που λέγαμε το 2023, οπότε θα υλοποιήσουμε και πάλι αυτά που λέμε τώρα. Η αντιπολίτευση δεν έχει σχέδιο για την Ελλάδα του αύριο. Έχω δείξει ότι είμαστε ένα κόμμα που διορθώνει τα λάθη του. Είναι επιβεβλημένη η κριτική».
Για να κερδίσουμε τις εκλογές πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα»11:45:37
«Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές η παρουσία των βουλευτών ξέρω ότι φθίνει. Πρέπει να είμαστε παρόντες στη Βουλή, αν και το βλέμμα όλων στρέφεται στην επανεκλογή. Πρέπει να επικοινωνούμε τα όσα κάνουμε. Για να κερδίσουμε τις εκλογές πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα».
«Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι στην παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου»11:44:03
«Πολλά απ’ αυτά που κάνουμε δεν φτάνουν στον πολίτη. Δεν πρέπει να κλείσουμε τα μάτια σε αστοχίες. Η ΚΟ μας καλείται να κινηθεί με τρεις αρχές. Είναι τιμή να είσαι βουλευτής. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπηρετήσουμε την παράταξη. Η πορεία μας εξαρτάται από τη νίκη της ΝΔ. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι στην παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου».
«Η ομαλότητα είναι αναγκαία»11:41:29
«Να αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει το θράσος. Το ήθος μας ξεχωρίζει από την πολιτική ζούγκλα. Έχουμε καθήκον να κρατήσουμε τον τόπο στην ίδια τροχιά. Επικρατεί αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ομαλότητα είναι αναγκαία. Οι πολλές κατακτήσεις των τελευταίων ετών πρέπει να γίνουν αλήθειες απέναντι στα συνθήματα των αντιπάλων μας»
«Και οι 11 βουλευτές θα είναι στα ψηφοδέλτιά μας αν το θέλουν»11:39:45
«Περιμένω να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας. Όλοι οι βουλευτές (σ.σ. οι 11 που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ) θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια μας εφόσον το επιθυμούν. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά».
«Θέλω να συγχαρώ την ΚΟ για τη στάση της για τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»11:37:55
«Η αντιπολίτευση έχει μία αφωνία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Αδιαφορεί για την επόμενη μέρα. Το μόνο που τη νοιάζει είναι να πλήξει το ήθος της παράταξής μας. Θέλω να συγχαρώ την ΚΟ για τη στάση της για τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Άνοιξαν μόνοι τους τον δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Πρέπει να είναι σαφής ο δρόμος. Άλλο το εύλογο ενδιαφέρον και άλλο μια πράξη παρεκτροπής από τα καθήκοντα του».
«Θέλουμε μια φυγή προς τα εμπρός»11:35:46
«Υπάρχουν πολλά πεδία που πρέπει να εξετάσουμε. Ναι, αναπαραγόμενα από όλες τις κυβερνήσεις. Πρέπει να δούμε κατάματα τα προβλήματα. Θέλουμε μια φυγή προς τα εμπρός. Για ένα κράτος που θέλουν οι πολίτες. Ο νέος καταστατικός χάρτης θα είναι αντικείμενο της αντιπαράθεσης των κομμάτων ενόψει των εκλογών».
«Έως το 2030 να έχουμε ξεριζώσει τις παθογένειες»11:34:03
«Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία να μεριμνήσουμε για τον κόσμο που θα φιλοξενήσει τα παιδιά μας. Η κλιματική κρίση και η προστασία των υδάτινων πόρων και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Να γιατί μίλησα για μια θεσμική απάντηση. Διότι ένα νέο Σύνταγμα απαντά στα ζητήματα ενός σύγχρονου Κράτους Δικαίου. Έως το 2030 να έχουμε ξεριζώσει τις παθογένειες».
«Το ΠΑΣΟΚ κορόιδευε και τις δύο πλευρές»11:32:01
«Θα γίνει συζήτηση για το ποια άρθρα θα πρέπει να αλλάξουν και όλοι θα κριθούμε. Ένα άλλο ζήτημα οι Ανεξάρτητες Αρχές. Μας άφησε μια δυσάρεστη γεύση τα όσα έγιναν. Το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από την αρχική συμφωνία, ενώ συνομιλούσε με την αντιπολίτευση και τελικά κορόιδευε και τις δύο πλευρές».
Μη Κρατικά Πανεπιστήμια11:30:16
«Προτείνουμε 6ετή θητεία για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η επέκταση της επιστολικής ψήφους. Υπάρχει εμπόδιο. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο για εκτός Ελλάδας. Στο σχέδιό μας περιέχονται και ρυθμίσεις που έπρεπε να έχουν γίνει, όπως και τα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια. Αυτό αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και πριν τις εκλογές του 2009. Τότε το ΠΑΣΟΚ είχε κάνει στροφή 180 μοιρών».
«Θέλουμε να θωρακίσουμε τον ρόλο του βουλευτή»11:28:08
«Είναι τολμηρά όσα προβλέπουμε για την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Θέλουμε να θωρακίσουμε τον ρόλο του βουλευτή. Είναι ένας διάλογος που πρέπει να ανοίξει».
«Τολμάμε να αλλάξουμε το άρθρο 86»11:26:56
«Κανείς να μην πειραματιστεί ξανά με τις τύχες μας και των παιδιών μας. Θα υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη να μην υπάρχουν αναδρομικοί φόροι. Υπάρχουν κι άλλες εμβληματικές αλλαγές. Πρέπει να αναθεωρήσουμε το άρθρο 86. Έχει γίνει συζήτηση πολλά χρόνια, αλλά τολμάμε να το κάνουμε πράξη»
«Είναι σοβαρό ζήτημα η συνταγματική αναθεώρηση»11:24:10
«Είναι σοβαρό ζήτημα η συνταγματική αναθεώρηση. Εισηγητής θα είναι ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης και θα σας παρουσιάσει τις αλλαγές σε 30 άρθρα». Δείτε ΕΔΩ τα σχετικά άρθρα.
«Θέλουμε και τρίτη 4ετία»11:22:41
«Καταγράφουμε ποσοστά διπλάσια από το δεύτερο κόμμα. Θέλουμε και τρίτη 4ετία γιατί αυτό θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε άλλες εποχές. Θέλουμε να θωρακίσουμε την άμυνα μας. Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Πάνω από 50 βουλευτές έχουν ζητήσει τον λόγο10:15:32
Έτοιμο και το κόμμα Σαμαρά - Πώς διαμορφώνεται το νέο πολιτικό τοπίο09:57:35
Το κόμμα Σαμαρά είναι έτοιμο και δεν απομένει παρά να αποφασίσει πότε ο πρώην πρωθυπουργός «θα πατήσει το κουμπί» ανακοινώνοντας την ίδρυσή του και την κάθοδό του στις επόμενες εκλογές. Εδώ και πολλές εβδομάδες είναι έτοιμα το όνομα του κόμματος με τις υπογραφές των ιδρυτικών του μελών, το Καταστατικό και οι αρχές του, τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την ηγετική ομάδα, κατάλογος με υποψήφιους βουλευτές σε όλη τη χώρα κοκ.
Crash test για την κυβερνητική συνοχή το εσωκομματικό μέτωπο09:55:14
Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, οι «ανησυχούντες» βουλευτές της Ν.Δ. δεν έχουν σκοπό να τα «στρογγυλέψουν» στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. Αν αυτές οι πληροφορίες επαληθευτούν τότε μπορεί πράγματι η συνεδρίαση να αποδειχθεί «ιστορική». Ο πρωθυπουργός από την πλευρά του έχει κάνει σαφές ότι θα υπερασπιστεί μέχρι τέλους το επιτελικό κράτος και τους συνεργάτες του. Έχει σκοπό να ακούσει τα παράπονα των βουλευτών του αλλά – σύμφωνα με πληροφορίες- στην ομιλία του θα τους θέσει και προ των ευθυνών τους. Το «καρότο» θα είναι η αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και το «μαστίγιο» οι δικές τους υποχρεώσεις έναντι της παράταξης.
