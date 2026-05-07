Μητσοτάκης στους βουλευτές της ΝΔ: Όχι σε μίζερη εσωστρέφεια

«Για να κερδίσουμε τις εκλογές πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συνεδριάζει αυτή την ώρα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία θα γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την ομιλία του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Μάξιμου Χαρακόπουλου και του πρωθυπουργού.

Στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο ο εισηγητής της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Αμέσως μετά θα λάβουν το λόγο οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Σημειώνεται δε ότι έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν περισσότεροι από 50 βουλευτές, όπως αποκάλυψε σήμερα ο Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Αρκετοί εξ αυτών έχουν σκοπό να θέσουν ζήτημα «μετάλλαξης» του ιδεολογικού DNA της ΝΔ, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και δη τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο.

