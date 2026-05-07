Κρίσιμες εκλογές για το Εργατικό Κόμμα του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Οι Βρετανοί άρχισαν σήμερα να ψηφίζουν για τις τοπικές εκλογές που είναι κρίσιμες για το Εργατικό Κόμμα του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, το οποίο απειλείται από το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK και στα αριστερά του από τους Πρασίνους.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιούλιο 2024 έπειτα από 14 χρόνια στην αντιπολίτευση, το Εργατικό Κόμμα δυσκολεύεται να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του για ανάπτυξη, σε μια περίοδο που η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οξύνει την κρίση του κόστους διαβίωσης.

Οι εκλογές αυτές αποτελούν ένα πρώτο μείζον τεστ για τον 63χρονο Κιρ Στάρμερ, η δημοτικότητα του οποίου έχει μειωθεί έπειτα από μια σειρά λαθών, υπαναχωρήσεων και πολεμικών.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 07:00 (τοπική ώρα, 09:00 ώρα Ελλάδας) και θα κλείσουν στις 22:00 (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας). Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τη νύχτα, αλλά κυρίως στη διάρκεια της αυριανής ημέρας.