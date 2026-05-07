Μπήκαν στην αυλή του 1ου ΔΣ Αγριάς, κάπνισαν, ήπιαν και άφησαν ένα χάος - Τι καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί.

Εξωσχολικοί μπήκαν στην αυλή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγριάς στο Βόλο πήραν καρέκλες, κάθισαν στο παγκάκι, ήπιαν, κάπνισαν και άφησαν πίσω τους ένα χάος. Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου σε ανακοίνωσή του σύμφωνα με το magnesianews.gr έκανε γνωστό την τακτική αυτή των ατόμων που εισέρχονται στον χώρο του σχολείου τα απογεύματα, επιβαρύνοντας την καθαριότητα της σχολικής μονάδας και σημείωσε ότι τα εν λόγω άτομα έχουν ταυτοποιηθεί μέσω συστήματος καμερών ασφαλείας.

Όπως σημειώνει ο Σύλλογος χαρακτηριστικά «παρατηρείται το τελευταίο διάστημα ότι κατά τις απογευματινές ώρες εξωσχολικά άτομα εισέρχονται στον χώρο του σχολείου και αφήνουν πίσω τους σκουπίδια και φθορές, επιβαρύνοντας την καθαριότητα και την εικόνα του χώρου. Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα άτομα έχουν ήδη ταυτοποιηθεί μέσω του συστήματος καμερών ασφαλείας. Το σχολείο αποτελεί δημόσιο χώρο που οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε και να διατηρούμε καθαρό και ασφαλή. Παρακαλούνται όσοι εμπλέκονται να σταματήσουν άμεσα αυτή τη συμπεριφορά. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και θα ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές. Η διατήρηση ενός καθαρού και ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας».