Oι εκπαιδευτικές αρχές θα εξετάσουν το περιστατικό ζητώντας εξηγήσεις από την καθηγήτρια για την αναστάτωση που προκλήθηκε στους μαθητές.

Προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, μετά από περιστατικό προβολής της ταινίας θρίλερ «Η καλόγρια» σε αίθουσα σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, καθηγήτρια ξένων γλωσσών φέρεται να προχώρησε κατά τη διάρκεια του μαθήματος στην προβολή ταινιών θρίλερ γεγονός που προκάλεσε έντονη αναστάτωση σε μαθήτρια, η οποία ενημέρωσε τους γονείς της και τη διεύθυνση του σχολείου. Όπως ανέφερε η μαθήτρια τρόμαζε από τις ταινίες θρίλερ ενώ όπως εκμυστηρεύτηκε σε πρόσωπο του κοντινού της περιβάλλοντος ότι δεν ήθελε να πάει στο σχολείο, φοβούμενη ότι θα την απομονώσουν, μιας και οι συμμαθητές της δεν είχαν πρόβλημα να βλέπουν θρίλερ.

Η μητέρα της μαθήτριας ενημέρωσε τη διεύθυνση του σχολείου και μίλησε με τον διευθυντή, ο οποίος άκουσε και το παιδί και όσα είχαν γίνει κατά την ώρα του μαθήματος. «Δεν έπρεπε να προβληθεί καμία ταινία. Ήταν απαράδεκτο αυτό που έκανε η καθηγήτρια και το σχολείο θα κάνει όσα προβλέπεται. Το θέμα θεωρείται λήξαν για τα παιδιά και φυσικά δεν πρόκειται το παιδί που μίλησε να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά στο τοπικό μέσο ενημέρωσης ο Διευθυντής του σχολείου, υπογραμμίζοντας ότι επιλήφθηκε του θέματος ο ίδιος, βάζοντας τέλος στις προβολές των ταινιών.

Ο Διευθυντής μίλησε και στην καθηγήτρια, θέτοντάς της τα όρια και υπογραμμίζοντας ότι το μάθημα θα γίνεται χωρίς προβολές, χωρίς ταινίες και φυσικά χωρίς να προκαλείται φόβος σε κανένα παιδί.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναμένεται να πάρει κι εκείνη με τη σειρά της μέτρα, ώστε το περιστατικό να μην ξανασυμβεί. Ο διευθυντής του σχολείου παρενέβη άμεσα, δίνοντας τέλος στις προβολές και επισημαίνοντας στην εκπαιδευτικό τα όρια της διδακτικής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας ότι το μάθημα πρέπει να διεξάγεται χωρίς πρακτικές που προκαλούν φόβο ή αναστάτωση στους μαθητές. Παράλληλα, το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από αρμόδιο διευθυντή και νομικό γραμματέα. Στο σχολείο έχουν μεταβεί δύο σχολικοί σύμβουλοι, ένας επιστημονικής καθοδήγησης και ένας σχολικής ζωής, ενώ με τη συνδρομή ψυχολόγου επιχειρείται η αποκατάσταση του κλίματος στην εκπαιδευτική κοινότητα.

