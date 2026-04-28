Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας και των δύο μαθητών είναι καλή και δεν εμπνέει ανησυχία.

Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα σε ΕΠΑΛ των Χανίων, καθώς δύο μαθητές χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο έπειτα από περιστατικά που σημειώθηκαν με διαφορά λίγης ώρας στον σχολικό χώρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του zarpanews.gr, ο ένας μαθητής τραυματίστηκε όταν έπεσε στην αυλή του σχολείου και χτύπησε σε πέτρα, παρουσιάζοντας έντονη λιποθυμική τάση. Λίγο αργότερα, δεύτερος μαθητής εμφάνισε συμπτώματα κρίσης πανικού, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η άμεση μεταφορά και των δύο στο νοσοκομείο για ιατρική εκτίμηση.

Όπως έγινε γνωστό από τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το περιστατικό δεν σχετίζεται με σχολική βία, ενώ αντιμετωπίστηκε άμεσα από το προσωπικό του σχολείου.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή των εκπαιδευτικών και του σχολικού νοσηλευτή, οι οποίοι παρενέβησαν άμεσα και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Κληθείς να επιβεβαιώσει το συμβάν, ο προϊστάμενος της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Γιώργος Ψαράκης, τόνισε πως η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών ήταν άμεση στη διαχείριση του περιστατικού, ενώ καθοριστικής σημασίας ήταν και η παρουσία του σχολικού νοσηλευτή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το νοσοκομείο, η κατάσταση της υγείας και των δύο μαθητών είναι καλή και δεν εμπνέει ανησυχία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=vth7xxwO6k0}