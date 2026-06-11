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Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.

Συνεχίζουν σήμερα, Πέμπτη, τις Πανελλήνιες 2026 οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, με μαθήματα ειδικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σήμερα είναι: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Σειρά παίρνουν τα Ειδικά Μαθήματα για τις Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα

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Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026 και αφορούν τόσο υποψηφίους ΓΕΛ όσο και ΕΠΑΛ που έχουν δηλώσει συμμετοχή στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα. Η αυλαία ανοίγει την Τρίτη 16 Ιουνίου με το μάθημα των Αγγλικών, ενώ ακολουθούν το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο, τα οποία αποτελούν βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή σε σχολές Αρχιτεκτονικής και άλλων καλλιτεχνικών ή τεχνολογικών κατευθύνσεων.Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις ξένες γλώσσες Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά, καθώς και στα μουσικά μαθήματα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», τα οποία απαιτούνται για την εισαγωγή στα Μουσικά Τμήματα των πανεπιστημίων.

Το πρόγραμμα των Ειδικών Μαθημάτων