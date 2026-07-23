Oι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ, με τον στόχο της έκδοσης να υπερκαλύπτεται κατά 3,6 φορές.

Με ισχυρή υπερκάλυψη ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Aktor, μέσω της οποίας αντλήθηκαν 650 εκατ. ευρώ, με τον επικεφαλής της εισηγμένης, Αλέξανδρο Εξάρχου, να χαρακτηρίζει την εξέλιξη «στρατηγικό ορόσημο» στην ιστορία της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε η διοίκηση, οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ, με τον στόχο της έκδοσης να υπερκαλύπτεται κατά 3,6 φορές. Η ζήτηση, όπως σημείωσε ο κ. Εξάρχου, ξεπέρασε τις προσδοκίες, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις αντίστοιχης συναλλαγής στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη σύνθεση των επενδυτών που συμμετείχαν στη διαδικασία. Περισσότερο από το 50% των επενδυτικών σχημάτων προερχόταν από την κατηγορία των long-only funds, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Aktor, συγκαταλέγονται και ορισμένα από τα μεγαλύτερα διεθνώς. Στο βιβλίο προσφορών συμμετείχαν συνολικά περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και άλλα διεθνή funds και Έλληνες επιχειρηματίες.

Η ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση οδήγησε τη διοίκηση στην απόφαση να περιορίσει τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων, καθώς βασικός στόχος της ΑΜΚ ήταν η προσέλκυση μεγάλων, διεθνών και μακροπρόθεσμων επενδυτών. Παράλληλα, όπως ανέφερε ο κ. Εξάρχου, για λόγους προστασίας των υφιστάμενων μετόχων κρίθηκε ότι δεν ήταν σκόπιμη η περαιτέρω αύξηση του ύψους των κεφαλαίων που επιδίωκε να αντλήσει η Aktor.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, η Aktor ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή της βάση και, σύμφωνα με τη διοίκησή της, τοποθετείται πλέον μεταξύ των κεφαλαιακά ισχυρότερων εταιρειών υποδομών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα νέα κεφάλαια, σε συνδυασμό με τη στήριξη των βασικών μετόχων, αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για την επιτάχυνση του επενδυτικού σχεδίου της Aktor, μετά την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου χρηματοδοτικού προγράμματος στην ιστορία της.