Η Aktor σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα καθαρά έσοδα που θα προκύψουν από την ενδεχόμενη έκδοση για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Σε σειρά επαφών με επενδυτές σταθερού εισοδήματος προχωρά η Aktor, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή έκδοση πενταετούς ομολόγου συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες που επικρατούν στις αγορές.

Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, η Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων ανέθεσε σε τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα τη διοργάνωση σειράς συναντήσεων με επενδυτές, οι οποίες ξεκινούν σήμερα, 23 Ιουλίου 2026.

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών και ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, ενδέχεται να ακολουθήσει η έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior unsecured), συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ και διάρκειας πέντε ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Aktor σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα καθαρά έσοδα που θα προκύψουν από την ενδεχόμενη έκδοση για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η χρηματοδότηση προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών, καθώς και νέων επενδύσεων που εντάσσονται στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Aktor.

Η Aktor διευκρινίζει, πάντως, ότι τόσο η διάρκεια όσο και οι υπόλοιποι όροι των ομολογιών ενδέχεται να μεταβληθούν, ενώ επισημαίνει ότι στην παρούσα φάση δεν μπορεί να παρασχεθεί διαβεβαίωση πως η προσφορά και η έκδοση των ομολογιών θα ολοκληρωθούν.