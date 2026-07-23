Η έρευνα δείχνει ότι οι υψηλές τιμές είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για το 83% των ερωτηθέντων».

Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα της μεγάλης έρευνα της Pulse για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για την κατάσταση στην κοινωνία και την πραγματική οικονομία.

Το πρόβλημα της ακρίβειας, ο δείκτης απαισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, η δυνατότητα των πολιτών να πάνε διακοπές, τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των ευάλωτων, είναι ορισμένα πεδία του πρώτου μέρους της έρευνας.

Οκτώ στους δέκα πολίτες (83%) χαρακτηρίζουν τις αυξήσεις των τιμών «αρκετά» ή «πολύ σημαντικό» πρόβλημα, ενώ το 61% δηλώνει απαισιόδοξο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τους επόμενους μήνες. Τα βασικά αγαθά και οι αγορές στο σούπερ μάρκετ παραμένουν η μεγαλύτερη πηγή οικονομικής πίεσης για το 63% των ερωτηθέντων, ενώ οι οικονομικές δυσκολίες αναδεικνύονται ως ο βασικός λόγος για τον οποίο πολλοί θα περιορίσουν ή θα ακυρώσουν τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές τους.

Δείτε ΕΔΩ την έρευνα.

Χατζηθεοδοσίου: Η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί το βασικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας

«Σήμερα δίνουμε στη δημοσιότητα ένας μέρος της νέας μεγάλης έρευνας που έκανε η εταιρεία Pulse για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Το αβίαστο συμπέρασμα που προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία είναι ότι η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί το βασικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, μέρος της οποίας είναι και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Όταν το 83% των ερωτηθέντων απαντά ότι η ακρίβεια είναι πρόβλημα «Αρκετά ή Πολύ σημαντικό», σημαίνει ότι η πίεση που υφίστανται οι πολίτες είναι ασφυκτική. Εξαιρετικά ανησυχητικό είναι και το υψηλό ποσοστό (63%) όσων δηλώνουν προβληματισμένοι από τις τιμές στα βασικά αγαθά, μεταξύ των οποίων είναι τα τρόφιμα και οι αγορές στα super market. Μεγάλο είναι και το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι λόγω οικονομικών δυσκολιών θα πάνε φέτος λιγότερες ημέρες διακοπές ή δεν θα πάνε καθόλου», αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, για τα αποτελέσματα της έρευνας και προσθέτει:

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«Μόνο και μόνο αυτά τα στοιχεία αρκούν για να αναδείξουν το πρόβλημα που συνεχίζει να ταλαιπωρεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τις υψηλές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Για αυτό και ως ΕΕΑ επιμένουμε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα με άμεση εφαρμογή. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια χρόνου. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι μπορεί η κατάσταση να γίνει πιο δύσκολη λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Τώρα είναι που χρειάζεται στήριξη η κοινωνία.

Στον αντίποδα, το 59% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση τα επιδόματα που δίνει η κυβέρνηση για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων πολιτών ενώ το 60% των αυτοαπασχολούμενων αξιολογεί θετικά τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μεγάλο όμως είναι και το ποσοστό όσων θεωρούν ότι αυτά τα μέτρα δεν επαρκούν για να βελτιωθεί η κατάσταση».