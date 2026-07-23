Αμερικανοί αναλυτές ερευνούν πιθανή συνδρομή της Ρωσίας στις ιρανικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων της CIA.

Οι ιρανικές επιθέσεις με drones εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στον Περσικό Κόλπο ώθησαν τους αναλυτές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών να ερευνήσουν εάν η Ρωσία βοήθησε παρέχοντας πληροφορίες ή προηγμένη τεχνολογία drones, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Οι πηγές αυτές ανέφεραν ότι οι αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε βέβαια συμπεράσματα σχετικά με την εμπλοκή της Ρωσίας, ωστόσο, επικαλέστηκαν την αποτελεσματικότητα και την εμφανή ακρίβεια των πληγμάτων, καθώς και τη γενικότερη τεχνική υποστήριξη της Ρωσίας προς το Ιράν, ως πιθανές ενδείξεις.

Το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης έχουν υποστηρίξει - και αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επιβεβαιώσει - ότι η Ρωσία έχει παράσχει δεδομένα στοχοποίησης και άλλη υποστήριξη στο Ιράν για πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή του Κόλπου. Ωστόσο, η έρευνα σχετικά με πιθανή ρωσική εμπλοκή στις επιθέσεις κατά των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων της CIA δεν είχε αποκαλυφθεί μέχρι τώρα.

Τουλάχιστον δύο εγκαταστάσεις της CIA επλήγησαν τον Μάρτιο: Μία από τις εγκαταστάσεις ήταν ο σταθμός της CIA στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος στεγάζεται στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, ενώ μια άλλη βρίσκεται στο ανατολικό Ιράκ. Ορισμένες από τις πηγές ανέφεραν ότι επλήγησαν και πρόσθετες εγκαταστάσεις της CIA, χωρίς όμως να αποκαλύψουν λεπτομέρειες.

«Η Ρωσία βοήθησε στη στοχοποίηση εγκαταστάσεων»

Ένα εσωτερικό υπόμνημα δυτικής υπηρεσίας πληροφοριών, το οποίο περιέγραψε αξιωματούχος της περιοχής, κατέληγε στο συμπέρασμα πως η Ρωσία πιθανότατα διαδραμάτισε ρόλο στη στοχοποίηση περιφερειακών εγκαταστάσεων της CIA.

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Οι αναλυτές εκτιμούν πως η επίθεση στη Σαουδική Αραβία πραγματοποιήθηκε με ένα ζεύγος αναβαθμισμένων από τη Ρωσία ιρανικών drones τύπου Shahed. Το ένα από τα αεροσκάφη άνοιξε τρύπα σε ένα ευάλωτο σημείο της εξωτερικής πλευράς της πρεσβείας και το δεύτερο πέρασε μέσα από το άνοιγμα και πυροδοτήθηκε, ανέφεραν.

Παρόλο που η ρωσική βοήθεια προς το Ιράν είναι μακροχρόνια λόγω των στενών δεσμών των δύο χωρών, η συγκεκριμένη στοχοποίηση ευαίσθητων εγκαταστάσεων της CIA θα υποδείκνυε ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να κάνει ακόμη ένα βήμα για να διαταράξει τις αμερικανικές επιχειρήσεις, την ώρα που η Ουάσινγκτον παλεύει να δώσει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν.

Οι ανησυχίες ότι η Ρωσία ενδέχεται να παρέχει δεδομένα στοχοποίησης στο Ιράν εντάθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο μετά από πλήγματα σε αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία, όπου το Ιράν έπληξε στρατώνες με βαλλιστικούς πυραύλους, σκοτώνοντας δύο στρατιώτες.

Πλήγματα σε άκρως απόρρητες εγκαταστάσεις;

Οι δύο δυτικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η Ρωσία έχει βοηθήσει το Ιράν να βελτιώσει την ικανότητα των drones Shahed να φτάνουν στους στόχους τους, προσθέτοντας ότι οι αναλυτές υποπτεύονται πως η Τεχεράνη χρησιμοποίησε αυτές τις αναβαθμισμένες εκδόσεις στην επίθεση στο Ριάντ.

Η Ρωσία, δήλωσε μια άλλη πηγή, βοήθησε την Τεχεράνη να βελτιώσει την ακρίβεια των Shahed-136 προμηθεύοντάς της ένα δορυφορικό σύστημα πλοήγησης —το Kometa-M— το οποίο, σύμφωνα με ειδικούς, είναι πολύ πιο ακριβές και πολύ πιο δύσκολο να υποστεί παρεμβολές.

Η Wall Street Journal ανέφερε πρώτη τον Μάρτιο ότι η Ρωσία έχει προμηθεύσει το σύστημα Kometa-M στο Ιράν, με το Κρεμλίνο διαψεύδει το δημοσίευμα, κάνοντας λόγο για fake news.

Οι εγκαταστάσεις της CIA στο εξωτερικό περιλαμβάνουν τα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας σε μεμονωμένες χώρες, τα οποία παραδοσιακά στεγάζονται σε πρεσβείες και ονομάζονται «σταθμοί». Επιπλέον, η CIA διατηρεί γραφεία, safe houses, εφοδιαστικά κέντρα και χώρους που εμπλέκονται σε επιχειρήσεις παρακολούθησης ή άλλες δράσεις. Οι τοποθεσίες αυτών των εγκαταστάσεων αποτελούν επτασφράγιστα μυστικά.

Οι πηγές αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τον ακριβή αριθμό ή τις τοποθεσίες των εγκαταστάσεων της CIA που επλήγησαν από ιρανικά drones. Μία πηγή υπολόγισε τον αριθμό σε «περισσότερες από μία και λιγότερες από δώδεκα». Μια δεύτερη πηγή ανέφερε ότι επλήγησαν αρκετές εγκαταστάσεις.

«Θέλουν και οι δύο να εξαλείψουν την αμερικανική επιρροή»

Οι αναλυτές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών εξετάζουν εάν το Ιράν βασίστηκε σε ρωσικά δεδομένα στοχοποίησης για την επίθεση στην πρεσβεία, χωρίς για την ώρα να υπάρχει κάποια βεβαιότητα.

Ορισμένες από τις πηγές προειδοποίησαν ότι το Ιράν ενδέχεται να στόχευε γενικά την πρεσβεία των ΗΠΑ και κατά τύχη να έπληξε τον σταθμό της CIA. Άλλο αναλυτές όμως έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι λίγα έθνη πέραν της Ρωσίας θα είχαν τα μέσα να αποκτήσουν και το συμφέρον να χρησιμοποιήσουν ως όπλο τόσο ευαίσθητες πληροφορίες στοχοποίησης εναντίον των ΗΠΑ.

Ο Ντάνιελ Χόφμαν, πρώην διοικητής σταθμού της CIA και μυστικός πράκτορας επιχειρήσεων, δήλωσε ότι δεν θα του προκαλούσε έκπληξη αν η Μόσχα βοηθούσε την Τεχεράνη να στοχεύσει εγκαταστάσεις της CIA, δεδομένης της στενής στρατηγικής τους εταιρικής σχέσης.

«Μοιράζονται το ενδιαφέρον να μειώσουν ή να εξαλείψουν εντελώς την αμερικανική επιρροή στις σφαίρες επιρροής που οι ίδιοι έχουν ορίσει», σημείωσε.