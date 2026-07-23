Την καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης, για την κατάρρευση της δικτατορίας και την αποκατάσταση της κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, πραγματοποιεί σήμερα, στο μνημειακό – ιστορικό χώρο του πρώην στρατοπέδου ΕΑΤ-ΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας (20:00), ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων – Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (Σ.Φ.Ε.Α.).
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:
7:30 μ.μ.: Προσέλευση κοινού.
8:00 μ.μ.: Κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή.
Ομιλία του προέδρου του Σ.Φ.Ε.Α. 1967-1974, Βαγγέλη Γκιουγκή.
Μουσικό πρόγραμμα με αντιδικτατορικά τραγούδια.
Στην εκδήλωση θα δώσει το παρόν η Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, Βουλευτές, στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.