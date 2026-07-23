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Ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων – Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 τιμά όσους και όσες αγωνίστηκαν για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος.

Την καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης, για την κατάρρευση της δικτατορίας και την αποκατάσταση της κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, πραγματοποιεί σήμερα, στο μνημειακό – ιστορικό χώρο του πρώην στρατοπέδου ΕΑΤ-ΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας (20:00), ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων – Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (Σ.Φ.Ε.Α.).

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

7:30 μ.μ.: Προσέλευση κοινού.

8:00 μ.μ.: Κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή.

Ομιλία του προέδρου του Σ.Φ.Ε.Α. 1967-1974, Βαγγέλη Γκιουγκή.

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Μουσικό πρόγραμμα με αντιδικτατορικά τραγούδια.

Στην εκδήλωση θα δώσει το παρόν η Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, Βουλευτές, στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.