«Αυτή η κατρακύλα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η ηθική επανάσταση δεν είναι κομματική επιλογή. Είναι εθνική ανάγκη», τονίζει η Άννα Παπαδοπούλου.

«Η έκθεση του ΟΟΣΑ για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς την περίοδο 2023-2025, δεν αποτελεί απλώς μια αρνητική καταγραφή, αλλά ένα σήμα κινδύνου για τη δημοκρατία και τη σταθερότητα στην Ελλάδα», αναφέρει σε δήλωσή της η Άννα Παπαδοπούλου και συνεχίζει:

«• Η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση μειώθηκε στο 24%.

Η εμπιστοσύνη στο Κοινοβούλιο στο 25%.

Η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη από το 47% έπεσε στο 39%.

Ενώ στα μέσα ενημέρωσης έπεσε στο 18%.

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, η Ελλάδα κατατάσσεται από τον ΟΟΣΑ στις τελευταίες θέσεις ανάμεσα σε 33 κράτη, μαζί με τη Χιλή και τη Σλοβακία.

Έτσι ο διεθνής εξευτελισμός της χώρας προστίθεται στον εσωτερικό εξευτελισμό των θεσμών.

Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή είναι οι αυτουργοί αυτής της κατάπτωσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η καταρράκωση του κράτους δικαίου, οι τακτικές συγκάλυψης, η αλυσίδα των σκανδάλων, αποτυπώνονται στα τραγικά ποσοστά εμπιστοσύνης των Ελλήνων στους θεσμούς».

Καταλήγοντας η αναπληρώτρια Τύπου της ΕΛΑΣ υπογραμμίζει:

«Αυτή η κατρακύλα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η ηθική επανάσταση δεν είναι κομματική επιλογή. Είναι εθνική ανάγκη».

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«Τριτοκοσμική» χώρα η Ελλάδα - Τι αποδεικνύει η έκθεση του ΟΟΣΑ

Η στήλη Παιχνίδια Εξουσίας ανέφερε σχετικά με την έκθεση του ΟΟΣΑ:

«Ι. Η τελευταία Έκθεση του ΟΟΣΑ για την Εμπιστοσύνη στους Δημοκρατικούς Θεσμούς ξεκινά με ένα βασικό αρνητικό χαρακτηριστικό: Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, πράγμα που σημαίνει ότι σε συνδυασμό με την τελευταία θέση της Ελλάδας στην Ε.Ε. για την αγοραστική δύναμη -επομένως φτωχοποίηση- η Χώρα μας κατατάσσεται πλέον σαφώς στις τριτοκοσμικές Χώρες. Αυτό άλλωστε αποδεικνύει στην ίδια Έκθεση το ότι το 58% στην Ελλάδα ιεραρχεί τον πληθωρισμό ως την κορυφαία πρόκληση της Χώρας, και μάλιστα σε ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το 52% του μέσου όρου του ΟΟΣΑ.

ΙΙ. Είναι χαρακτηριστικό σε σχέση με τους Θεσμούς ότι η εμπιστοσύνη κατρακυλάει ως προς όλους, με πιο ανησυχητικά τα στοιχεία για το Κοινοβούλιο (στο 25% από 32%), για τα Πολιτικά Κόμματα (μόλις 15%), για τη Δικαιοσύνη (μόλις 39% από 47%), για την Αστυνομία (μόλις 44%) και φυσικά για τα Μέσα Ενημέρωσης όπου εκεί η χαμηλή αποδοχή (19%) δεν έχει πάτο.

ΙΙΙ. Αν στα παραπάνω προσθέσει κανείς ότι κατά την ίδια Έκθεση οι Ένοπλες Δυνάμεις θεωρείται «πυλώνας σταθερότητας» με την μεγαλύτερη εμπιστοσύνη (63%), τότε αντιλαμβάνεται κανείς γιατί η Ελλάδα έχει πια χαρακτηριστικά τριτοκοσμικής Χώρας όπου η ποιότητα της Δημοκρατίας βρίσκεται στο ναδίρ. Σημειωτέο ότι ως προς όλα αυτά τα μεγέθη η Ελλάδα είναι πολύ κάτω από εκεί που την άφησε η Κυβέρνηση Τσίπρα. Δηλαδή τότε η ποιότητα της Δημοκρατίας μας ήταν σαφώς πιο ουσιαστική, πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Υ.Γ. Είναι η πρώτη φορά από την Μεταπολίτευση και μετά που στις σχετικές Εκθέσεις του ΟΟΣΑ η Ελλάδα πέφτει τόσο χαμηλά ως προς την Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς, άρα ως προς την ποιότητα της Δημοκρατίας. Είναι και αυτό ένα «επίτευγμα» του Επιτελικού Κράτους της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και, φυσικά, καμία μακιγιαρισμένη εικόνα περί πλεονασμάτων και ανάπτυξης δεν μπορεί να καλλωπίσει το Βατερλό του Μαξίμου».