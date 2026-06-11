Η πλειονότητα των αγοραπωλησιών πραγματοποιούνταν σε παιδικές χαρές της Εκάλης, σε πλατεία της Δροσιάς, σε στάσεις λεωφορείων, αλλά και εντός σχολείων.

Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε ανήλικους μαθητές στα Βόρεια Προάστια της Αττικής προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της ΓΑΔΑ. Συνολικά συνελήφθησαν εννέα άτομα ηλικίας από 14 έως 19 ετών, εκ των οποίων οι επτά είναι ανήλικοι, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος δύο γονέων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο μέλη των οργανώσεων που αναζητούνται.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο ομάδες είχαν αναπτύξει οργανωμένη δράση από τον Απρίλιο του 2026, με σαφείς ρόλους και ιεραρχία, διακινώντας κυρίως κάνναβη, κοκαΐνη και φαρμακευτικά δισκία σε ανήλικους.

Η πρώτη οργάνωση δραστηριοποιούνταν στις περιοχές της Εκάλης, της Δροσιάς, του Διονύσου και της Νέας Ερυθραίας. Επικεφαλής φέρεται να ήταν 21χρονος, ο οποίος είχε τον έλεγχο της προμήθειας και της διαχείρισης των εσόδων, ενώ τη διακίνηση των ουσιών πραγματοποιούσαν ακόμη και με πολυτελές όχημα αξίας άνω των 150.000 ευρώ.

Οι αγοραπωλησίες γίνονταν, σύμφωνα με την αστυνομία, σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων αλλά και εντός σχολικών συγκροτημάτων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι μέλη της οργάνωσης φέρονται να προσέγγιζαν ακόμη και μαθητές Α’ Γυμνασίου για να τους εντάξουν στη δραστηριότητά τους.

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Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο 21χρονος αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να εμβόλισε αστυνομικό όχημα και να παρέσυρε αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο πόδι. Σε βάρος του σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και αναζητείται.

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση δρούσε κυρίως στην περιοχή των Θρακομακεδόνων και αποτελούνταν από έναν 19χρονο και δύο ανήλικους συνεργούς, ηλικίας 14 και 15 ετών. Ως χώρος αποθήκευσης των ναρκωτικών χρησιμοποιούσαν εγκαταλελειμμένη οικία, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας χρησιμοποιούσαν απειλές και σωματική βία σε περιπτώσεις μη εξόφλησης χρημάτων από αγοραστές.

Από τις έρευνες των αστυνομικών κατασχέθηκαν περισσότερα από 50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητες κοκαΐνης, 3.980 ευρώ σε μετρητά, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, πλήθος κινητών τηλεφώνων, τρία πιστόλια-ρέπλικες, πιστόλι αερίου, σπρέι πιπεριού, φωτοβολίδες, στιλέτα, σιδερογροθιές, πτυσσόμενο γκλοπ, ξύλινο ρόπαλο και υλικά συσκευασίας ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της δράσης των δύο οργανώσεων.

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