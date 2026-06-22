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Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν αποκομίσει μεγάλο οικονομικό όφελος από την παράνομη δραστηριότητα.

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών προχώρησε η αστυνομία στον Άγιο Παντελεήμονα, οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι δύο άνδρες ηλικίας 38 και 18 ετών εντοπίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (12/06) έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών περί διακίνησης ναρκωτικών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 38χρονου, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

783 γραμμ. κοκαΐνης,

800 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

το χρηματικό ποσό των 84.260 ευρώ,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

τρίφτης,

τετράδιο με ιδιόχειρες σημειώσεις συναλλαγών,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

όχημα που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.