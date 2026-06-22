Τις καταγγελίες έκανε ο πρόεδρος της Ένωσης Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδας Κώστας Τσιτσιλικάκης.

Αδιανόητες καταστάσεις το απόγευμα της Δευτέρας σε πλοίο της γραμμής Λιμένας-Κεραμωτή. Σύμφωνα με τις καταγγελίες ζητήθηκε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ η καταβολή κομίστρου ύψους 39 ευρώ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψην ότι επρόκειτο για όχημα άμεσης επέμβασης που τελεί υπηρεσιακό έργο και στη συγκεκριμένη κατάσταση γινόταν η διακομιδή ενός καρκινοπαθή.

Όπως αναφέρει στο thesspost, ο κ. Τσιτσιλικάκης «ζήτησαν εισιτήριο για το ασθενοφόρο και για το πλήρωμα και οι συνάδελφοι αρνήθηκαν να το πληρώσουν.

Παρ’ όλα αυτά, τους έκοψαν το εισιτήριο και τους είπαν... ''να τα δώσετε στο ΕΚΑΒ να μας τα πληρώσει''. Τότε επενέβη και ο καπετάνιος, μιλώντας άσχημα στους συναδέλφους. Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, δεν καταβάλουν κόμιστρα, και από τα διόδια περνάνε δωρεάν, ούτε πληρώνουν ferry boat τόσα χρόνια».