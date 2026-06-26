Αξίας 120.000 ευρώ.

Μια υπερσύγχρονη κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, αξίας 120.000 ευρώ έρχεται να προστεθεί στον στόλο της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής μετά από δωρεά της 87χρονης κ. Χαριτίνης Αναγνωστοπούλου.

Σε μια συγκινητική εκδήλωση στον σταθμό του ΕΚΑΒ στην Πάτρα παρευρέθηκε το σύνολο των υγειονομικών της Πάτρας και της δυτικής ελλάδας ενώ ιδιαίτερη μνεία στην προσφορά τόσο της 87χρονης γυναίκας όσο και του συλλόγου εθελοντών πυροσβεστών Αχαΐας έκανε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους.

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Πηγή: imerazante.gr