Ο δεκαπεντάχρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στον θώρακα. Ο 17χρονος δράστης έχει ομολογήσει την πράξη του.

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Ιπποκράτειο, όπου γράφτηκε ο τραγικός επίλογος της αιματηρής επίθεσης της Καλλιθέας με θύμα ένα 15χρονο αγόρι.

Η μητέρα του άτυχου εφήβου, η οποία διαμένει στην Κηφισιά, άρχισε να αναζητά τον γιο της καθώς εκείνος καθυστερούσε να επιστρέψει στο σπίτι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Εντοπίζοντας το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου - χάρη σε εφαρμογή εύρεσης - στην περιοχή της Καλλιθέας, ξεκίνησε προσπάθειες να επικοινωνήσει με φίλους του για να μάθει τι συμβαίνει.

Όταν άρχισαν να γίνονται γνωστές οι πρώτες ειδήσεις για τη θανατηφόρα επίθεση στην Καλλιθέα, η γυναίκα ανησύχησε, ωστόσο αρχικά θεώρησε ότι το παιδί της ίσως βρισκόταν ανάμεσα στους προσαχθέντες. Η εκτίμηση αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι τα πρώτα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ έκαναν λόγο για θύμα ηλικίας 17 ετών.

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Στη συνέχεια, η μητέρα επικοινώνησε με τις αστυνομικές αρχές για να ενημερωθεί αν υπήρχαν τραυματίες και σε ποιο νοσοκομείο είχαν διακομιστεί. Μόλις πληροφορήθηκε ότι είχαν μεταφερθεί στο «Ιπποκράτειο», μετέβη αμέσως εκεί, όπου και της ανακοινώθηκε ότι το θύμα της δολοφονίας ήταν τελικά ο 15χρονος γιος της, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει στους διαδρόμους του νοσοκομείου.

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