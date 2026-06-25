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Ένας 17χρονος δολοφονήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Καλλιθέρα, σε άγρια συμπλοκή στην οποία ενεπλάκησαν τουλάχιστον δέκα άτομα.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας 17χρονου αγοριού έξω από πολυκατοικία στην οδό Μεγαλουπόλεως στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ αναμένεται πλέον η σύλληψή του από τις αστυνομικές αρχές.

Σημειώνεται πως ο νεαρός δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου ωστόσο κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Νωρίτερα η ΕΛΑΣ προχώρησε σε 14 προσαγωγές ατόμων, που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε ακόμη το μαχαίρι, το οποίο αναμένεται τώρα να μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά κίνητρα της συμπλοκής, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο οπαδικών διαφορών. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.