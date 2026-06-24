Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές ενός 70χρονου Έλληνα στην Τουρκία, καθώς εντοπίστηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αττάλεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 70χρονος είχε μεταβεί στην πόλη την Κυριακή (21/06) με οργανωμένη εκδρομή. Το πρωί της Τετάρτης (24/06), ο άνδρας δεν παρέδωσε το δωμάτιο του, με τον τουριστικό πράκτορα που συνόδευε την εκδρομή να ενημερώνει το ξενοδοχείο.
Υπάλληλοι του ξενοδοχείου μπήκαν στο δωμάτιο του 70χρονου, όπου τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του. Άμεσα έφτασαν στο σημείο ασθενοφόρο και αστυνομία για να διαπιστωθεί ο θάνατός του.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα δείξει η νεκροψία-νεκροτομή.
{https://x.com/takvim/status/2069742330668822564}