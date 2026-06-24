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Τον 70χρονο βρήκαν οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου, καθώς δεν είχε παραδώσει το δωμάτιό του κατά την ώρα της αποχώρησης.

Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές ενός 70χρονου Έλληνα στην Τουρκία, καθώς εντοπίστηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αττάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 70χρονος είχε μεταβεί στην πόλη την Κυριακή (21/06) με οργανωμένη εκδρομή. Το πρωί της Τετάρτης (24/06), ο άνδρας δεν παρέδωσε το δωμάτιο του, με τον τουριστικό πράκτορα που συνόδευε την εκδρομή να ενημερώνει το ξενοδοχείο.

Υπάλληλοι του ξενοδοχείου μπήκαν στο δωμάτιο του 70χρονου, όπου τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του. Άμεσα έφτασαν στο σημείο ασθενοφόρο και αστυνομία για να διαπιστωθεί ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα δείξει η νεκροψία-νεκροτομή.

{https://x.com/takvim/status/2069742330668822564}