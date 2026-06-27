Η ΕΛΑΣ προχώρησε στη σύλληψη δύο υπευθύνων του σκοπευτηρίου, του προέδρου και του γραμματέα, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών στην Κρήτη για τη διαλεύκανση μιας πρωτοφανούς υπόθεσης αυτοχειρίας, που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε σκοπευτήριο του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το cretalive, μια 43χρονη γυναίκα, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, έδωσε τέλος στη ζωή της με τρόπο που παραπέμπει σε ένα απόλυτα προμελετημένο σχέδιο, αφήνοντας άναυδους τους παρευρισκόμενους.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 43χρονη βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη για διακοπές. Το πρωί του Σαββάτου, επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό το συγκεκριμένο σκοπευτήριο, το οποίο επισκεπτόταν για πρώτη φορά. Εκεί, ζήτησε και έλαβε προσωρινό δελτίο αθλητή (διάρκειας 48 ωρών), ενώ της παραχωρήθηκε ένα όπλο προκειμένου να μεταβεί στη θέση βολής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο εκπαιδευτής του σκοπευτηρίου βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό της, όπως προβλέπουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ωστόσο, η γυναίκα τού ζήτησε ευγενικά να οπισθοχωρήσει ελαφρώς για να νιώθει πιο άνετα κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Ο εκπαιδευτής, τηρώντας κανόνες διακριτικότητας, έκανε μερικά βήματα πίσω για να της δώσει χώρο.

Τότε, η 43χρονη πυροβόλησε μία φορά προς τον στόχο και αμέσως μετά έστρεψε το όπλο στον εαυτό της, πυροβολώντας μία φορά στην περιοχή του λαιμού. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι πρόκειται για «τυφλό» τραύμα, καθώς η βολίδα φέρεται να καρφώθηκε στον εγκέφαλο.

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Παρά την ακαριαία κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, η γυναίκα υπέκυψε τελικά στα βαρύτατα τραύματά της.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών το κίνητρο

Η πρωτόγνωρη μεθοδολογία της αυτοχειρίας έχει θέσει σε πλήρη κινητοποίηση την Αστυνομία, η οποία προσπαθεί να συνθέσει το «παζλ» των κινήτρων της 43χρονης.

Οι ανακριτικές Αρχές εστιάζουν στα εξής κρίσιμα ερωτήματα:

Το προφίλ των διακοπών: Με ποιους ταξίδεψε η γυναίκα στην Κρήτη και ποια ήταν η ψυχολογική της κατάσταση τις προηγούμενες ημέρες;

Οι μαρτυρίες: Τι καταθέτουν οι άνθρωποι του στενού της περιβάλλοντος αλλά και τα πρόσωπα με τα οποία συναναστράφηκε στο νησί;

Τα ψηφιακά ίχνη: Το κινητό της τηλέφωνο έχει ήδη κατασχεθεί και θεωρείται «κλειδί», καθώς θα εξεταστεί εξονυχιστικά για τυχόν μηνύματα ή σημειώματα που να εξηγούν την απόφασή της.