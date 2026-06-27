Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη.

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο απόπειρας αυτοκτονίας.

Η γυναίκα, σύμφωνα με το neakriti.gr, νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ η οικογένειά της ταξιδεύει εσπευσμένα από τη Θεσσαλονίκη για να βρεθεί στο πλευρό της.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (27/6) στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου.

Αν και οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για ατύχημα από εκπυρσοκρότηση όπλου, τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν τις έρευνες προς την κατεύθυνση της απόπειρας αυτοκτονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα, η οποία κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και είχε φτάσει στην Κρήτη πριν από τρεις ημέρες για τις καλοκαιρινές της διακοπές, παρέλαβε το όπλο προκειμένου να πραγματοποιήσει βολή.

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Αγωνία για την τραυματία

Λίγο πριν σημειωθεί το περιστατικό, φέρεται να απευθύνθηκε στον υπεύθυνο της πίστας λέγοντάς του: «Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις». Αμέσως μετά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό της και πυροβόλησε.

Από τον πυροβολισμό υπέστη αρχικά σοβαρό τραύμα στην περιοχή του λαιμού, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει ακατάσχετη αιμορραγία. Κατά τη μεταφορά της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ είχε επαφή με το περιβάλλον, ωστόσο η κατάστασή της χαρακτηρίστηκε από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η τραυματίας φέρει εκτεταμένο τραύμα στον εγκέφαλο, γεγονός που καθιστά την κατάσταση της υγείας της εξαιρετικά σοβαρή. Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για την αντιμετώπιση των τραυμάτων της.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, οι γιατροί επισημαίνουν ότι προς το παρόν δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, καθώς όλα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της κλινικής της εικόνας και την ανταπόκρισή της στις πρώτες ώρες νοσηλείας.

Στο μεταξύ, η οικογένεια της ενημερώθηκε άμεσα για το τραγικό συμβάν και αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Κρήτη, ώστε να βρίσκεται στο πλευρό της στις κρίσιμες αυτές στιγμές.

Οι έρευνες των Αρχών

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, συλλέγοντας καταθέσεις και όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθούν με απόλυτη βεβαιότητα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Σε μια μαρτυρία στο neakriti.gr, ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου, ο οποίος εκτελούσε και χρέη εκπαιδευτή της άτυχης γυναίκας, περιγράφει λεπτό προς λεπτό το αιματηρό συμβάν.

Διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί ατυχήματος, ξεκαθαρίζει ότι η περίπου 40 ετών επισκέπτρια από τη Θεσσαλονίκη έδρασε εσκεμμένα.

Ο πρόεδρος εξήγησε ότι η παρουσία της γυναίκας στο σκοπευτήριο ήταν απολύτως νόμιμη: «Μετά τη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου των αγωνισμάτων, η κοπέλα ήρθε ως επισκέπτρια. Η νέα νομοθεσία μάς επιτρέπει ακόμη και οι επισκέπτες να συμμετέχουν στις προπονήσεις μας. Κάναμε τη διαδικασία που έπρεπε να κάνουμε».

Στη συνέχεια, ανέβηκε μαζί της στην πίστα για να της μάθει τα βασικά: «Η κοπέλα ανέβηκε μαζί μου. Εγώ είμαι εκπαιδευτής σκοποβολής. Της έδειξα όλο τον απαραίτητο και σωστό τρόπο χρήσης των όπλων», είπε.

Όπως περιγράφει, η γυναίκα φαινόταν απολύτως φυσιολογική και δεν έδωσε κανένα ανησυχητικό σημάδι: «Επειδή ήμουν από πάνω της, δεν μπορούσα να διακρίνω ότι η κοπέλα είχε κάποιο πρόβλημα. Κάναμε μια μικρή συζήτηση και η κοπέλα φαινόταν απολύτως φυσιολογική».

Ωστόσο, η 40χρονη χρησιμοποίησε το πρόσχημα του άγχους για να τον αναγκάσει να οπισθοχωρήσει: «Μου ζήτησε να κάνω δύο βήματα πίσω γιατί την... αγχώνω. Ξαναπήγα μπροστά της. Συνέχεια τη βοηθούσα, την παρακολουθούσα. "Φύγε λίγο πίσω... Με αγχώνεις... φύγε λίγο πίσω...", μου είπε».

Η απόσταση αυτή στάθηκε μοιραία για να ολοκληρώσει το σχέδιό της: «Με το που έκανα πίσω έβαλε το όπλο κάτω από το λαιμό της και αυτοκτόνησε».

Απαντώντας στις πρώτες φήμες που κυκλοφόρησαν και έκαναν λόγο για τυχαία εκπυρσοκρότηση, ο εκπαιδευτής ήταν κατηγορηματικός: «Τα όπλα δεν εκπυρσοκροτούν από μόνα τους. Μπροστά μου το... έκανε».

Ο ίδιος, εμφανώς συγκλονισμένος, κατέληξε επισημαίνοντας το σοκ των παρευρισκόμενων: «Ο σύλλογός μας έχει πολυετή παρουσία. Έχει 2.000 μέλη. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Δεν έχω δει ποτέ κάποιο αντίστοιχο περιστατικό. Σε ένα τέτοιο περιστατικό δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη σοκαριστεί και να μη φοβηθεί».

Η Αστυνομία έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και εστιάζει τις έρευνές της στο αν ήταν επίσημη αθλήτρια της σκοποβολής και είχε νόμιμο δικαίωμα να πραγματοποιεί βολές ή εάν επρόκειτο για απλή πολίτη-επισκέπτρια, στην οποία δεν επιτρεπόταν να παραχωρηθεί οπλισμός.