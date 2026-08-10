Ο πιλότος πρόλαβε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.

Ένα ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 συνετρίβη τη Δευτέρα στην περιοχή της Οδησσού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας διευκρίνισε ωστόσο ότι ο πιλότος πρόλαβε να το εγκαταλείψει εγκαίρως και έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση μέσω Telegram, το MiG-29 εκτελούσε αποστολή με στόχο να πλήξει θέσεις των ρωσικών δυνάμεων, όταν κατά την εκτόξευση πυραύλου, παρουσιάστηκε εμπλοκή με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και ο πιλότος να χάσει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

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Ηουκρανική Πολεμική Αεροπορία αναφέρει πως ο πιλότος εγκατέλειψε το αεροσκάφος, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτίναξης. Εντοπίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

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Επίθεση ουκρανικών drones

Νωρίτερα ξέσπασε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Τιουμέν της Ρωσίας στη Σιβηρία, μετά από επίθεση ουκρανικών drones, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, Αλεξάντερ Μουρ στο Telegram.

Παράλληλα, ο στρατός της Ουκρανίας επιβεβαίωσε ότι έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου Taneko στην περιοχή Ταταρστάν της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το Reuters ανέφερε ότι ακολούθησε πυρκαγιά.

Απαντώντας στις νυχτερινές επιθέσεις στο Νιζνεκάμσκ, Ρώσοι ερευνητές δήλωσαν ότι άνοιξαν ποινική έρευνα για την «τρομοκρατική επίθεση« όπως τη χαρακτήρισαν, λέγοντας σε ανακοίνωσή τους ότι η Ουκρανία έπληξε κατοικημένες περιοχές και ότι μεταξύ των αμάχων σκοτώθηκε και ένα παιδί.

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Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς και πάνω από 75 τραυματίες.

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Ο επικεφαλής της περιφέρειας Ταταρστάν της Ρωσίας, Ρούσταμ Μιννικάνοφ, κήρυξε πένθος, όπως ανέφερε σε δήλωσή του στο Telegram ο δήμαρχος του Νιζνεκάμσκ, Ράντμιρ Μπελιάγιεφ. Το διυλιστήριο πετρελαίου της περιοχής, ένα από τα πιο τεχνολογικά προηγμένα της Ρωσίας, επλήγη από την επίθεση, ανέφεραν ρωσικά ΜΜΕ.

{https://x.com/MarioNawfal/status/2086773302584852565}

Στη Ρωσία χιλιάδες Βορειοκορεάτες

Έως και 50.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες θα αναπτυχθούν στη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας παράλληλα τη Νότια Κορέα να παράσχει υποστήριξη στην αεράμυνα της Ουκρανίας. Πρόκειται για αύξηση από τους εκτιμώμενους 30.000 που είχε ανακοινώσει ο Ουκρανός πρόεδρος τον Ιούλιο.

Σημείωσε πως το Κίεβο εντόπισε ορισμένους βορειοκορεατικούς πυραύλους στο έδαφος της Ουκρανίας.

«Είναι απολύτως σαφές ότι η Βόρεια Κορέα θα συνεχίσει να χτίζει την εμπειρία της στον σύγχρονο πόλεμο, να λαμβάνει άδειες από τη Ρωσία και να κάθε είδους στρατιωτικά εργαλεία από αυτούς».