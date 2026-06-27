Οι συνεχείς κόρνες και το εντυπωσιακό κομβόι τράβηξαν τα βλέμματα πεζών και οδηγών, με αρκετούς να σταματούν για να απαθανατίσουν τη μοναδική στιγμή.

Μια πρωτότυπη και εντυπωσιακή γαμήλια πομπή έκλεψε τα βλέμματα το απόγευμα του Σαββάτου στα Χανιά, όταν περισσότεροι από 15 οδηγοί νταλίκας συνόδευσαν έναν συνάδελφο και φίλο τους στην πιο σημαντική διαδρομή της ζωής του, προς την εκκλησία.

Όπως αναφέρει το zarpanews, οι στολισμένες νταλίκες διέσχισαν κεντρικούς δρόμους της πόλης, περνώντας από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, την περιοχή των Δικαστηρίων, την Ανδρέα Παπανδρέου και το κέντρο των Χανίων.

Αντί για μια συμβατική γαμήλια αυτοκινητοπομπή, ο γαμπρός επέλεξε να φτάσει στην εκκλησία έχοντας στο πλευρό του τους συναδέλφους του, οι οποίοι θέλησαν με αυτόν τον ξεχωριστό τρόπο να του ευχηθούν για το νέο ξεκίνημα της ζωής του.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZLRjBRlxsc4}