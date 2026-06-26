Ο 38χρονος έγινε γνωστός όταν τον περασμένο Φεβρουάριο προκάλεσε οποιονδήποτε στη Γη να αποδείξει ότι μικρότερο πέος από αυτόν.

Ο Μάικλ Φίλιπς είναι κατά τον ίδιο ο άνδρας με το μικρότερο πέος στον κόσμο. Ο άνδρας από τη Βόρεια Καρολίνα, ζητά τώρα την οικονομική στήριξη του κόσμου για να να κάνει μία χειρουργική επέμβαση μεγέθυνσης.

Ο ίδιος δήλωσε πως χρειάζεται την επέμβαση για να μπορεί να ουρεί καλύτερα, κάτι που είναι δύσκολο γι' αυτόν, δεδομένου ότι όπως ισχυρίζεται ο ίδιος το πέος του έχει μόλις 0,97 εκατοστά σε πλήρη στύση. Σε αντίθετη περίπτωση όπως είπε, είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει να φορά πάνες για ενήλικες καθημερινά λόγω της ακράτειας που έχει.

«Αυτό αποτελεί πηγή καθημερινής απογοήτευσης και αμηχανίας, ειδικά όταν ταξιδεύω, κάτι που μου αρέσει να κάνω, και έχει επηρεάσει την αυτοπεποίθηση και την ανεξαρτησία μου», έγραψε Φίλιπς στη σελίδα GoFundMe όπου ζητά χρήματα από τον κόσμο για την χειρουργική επέμβαση.

«Βοηθήστε τον Μάικλ να κάνει την επέμβαση μεγέθυνσης» αναφέρει η σελίδα στο GoFundMe. Ο Φίλππς γράφει εκεί πως σκοπός είναι να εξοικονομήσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για «το κόστος της χειρουργικής επέμβασης και των ενέσεων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αύξηση της περιμέτρου και να μου επιτρέψουν να χρησιμοποιώ την τουαλέτα πιο κανονικά».

{https://www.youtube.com/watch?v=E24xBbgCnhU}

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Όπως έγραψε ο ίδιος απευθύνεται σε «όποιον καταλαβαίνει πόσο δύσκολη μπορεί να είναι αυτή τη κατάσταση». Ο 38χρονος Φίλιπς δήλωσε ότι η διαδικασία στην ουσία δεν είναι θεραπεία για το μικροσκοπικό του πέος αλλά αλλά είναι σημαντική γι αυτόν καθώς θα σημαίνει πως είναι «να ζεις με περισσότερη αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία».

Μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει λίγα περισσότερα από 10.000 δολάρια, με στόχο τα 22.000 δολάρια.

Η ιστορία του Φίλιπς

Στα τέλη Φεβρουαρίου το TMZ ανέφερε την ιστορία του Μάικλ Φίλιπς, ο οποίος προκαλούσε οποιονδήποτε στη Γη να αποδείξει ότι έχει μικρότερο πέος από εκείνον. Αργότερα εμφανίστηκε στο Good Morning America και μίλησε για το πρόβλημά του.

Η ουσία της πρόκλησης, όπως είπε ο ίδιος ήταν να υπερασπιστεί την καταπολέμηση του ταμπού και της ντροπής για το σώμα για όσους ζουν με μικροφαλία, μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση. Η μικροφαλλία είναι μια σπάνια ιατρική πάθηση όπου το πέος είναι ανατομικά μικρότερο από το 99% του ανδρικού πληθυσμού. Συνήθως το πέοςμε μικροφαλία σε μικρότερο από σχεδόν 7 εκατοστά σε στύση.

Ο Φίλιπς είπε πως ήθελε επίσης να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κατοχή ενός σεξουαλικού οργάνου, το οποίο στην περίπτωσή του έχει το μέγεθος ενός μικρού νυχιού όταν είναι σε πλήρη στύση. Εκτός από τα προβλήματα του ουροποιητικού, ο Φίλιπς, είπε ότι ήταν αδύνατο για αυτόν να κάνει διεισδυτικό σεξ, με αποτέλεσμα να έχει σχεδόν εξαλείψει την όποια προθυμία του «να προσεγγίσει νέους ανθρώπους, ειδικά γυναίκες» για ραντεβού.

Με πληροφορίες του Guardian