Μάλιστα λόγω των εγκαυμάτων που υπέστη η 20χρονη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και δυσκολεύεται ακόμη και να περπατήσει.

Σοβαρή καταγγελία βλέπει το φως της δημοσιότητας στη Θεσσαλονίκη, καθώς μια 20χρονη καταγγέλει ότι μετά από απλή χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση κύστης κόκκυγος στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», υπέστη εγκαύματα τρίτου βαθμού. Σύμφωνα με την περιγραφή της, στο τέλος του χειρουργείου ένιωσε να πέφτει πάνω της υγρό, γεγονός στο οποίο δεν έδωσε αρχικά σημασία. Ωστόσο, στη συνέχεια άρχισε να αισθάνεται έντονους πόνους, ενώ όπως καταγγέλλειοι γιατροί την καθησύχαζαν, χωρίς να της αποκαλύπτουν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η διάγνωση στο «Παπανικολάου»

Μετά την επιστροφή της στο σπίτι και την επιδείνωση των συμπτωμάτων, η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί εγκαύματα τρίτου βαθμού και ότι απαιτείται χειρουργική αποκατάσταση με μόσχευμα. Η 20χρονη προχωρά σε νομικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η σοβαρή επιπλοκή.

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