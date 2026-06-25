Ο ουρολόγος dr. Jamin Brahmbhatt εξηγεί όλες τις απορίες που μπορεί να έχει ο κάθε άνδρας για τους όρχεις του.

Οι περισσότεροι όγκοι στους όρχεις δεν είναι καρκινικοί, αλλά κάποιοι είναι λέει ο ουρολόγος dr. Jamin Brahmbhatt και εξηγεί ότι ο μόνος τρόπος για να το μάθετε είναι να κάνετε εξετάσεις. Όσα περισσότερα ξέρετε για τους όρχεις σας τόσο πιο εύκολο είναι να παρατηρήσετε αν κάτι είναι σωστό ή όχι.

Οι όρχεις έχουν δύο βασικές λειτουργίες: η πρώτη είναι να παράγουν σπέρμα. Ένας υγιής άνδρας παράγει δεκάδες εκατομμύρια σπερματοζωάρια καθημερινά. Αυτά τα σπερματοζωάρια μπορεί να χρειαστούν περίπου τρεις μήνες για να αναπτυχθούν, να ωριμάσουν και να βγουν στην εκσπερμάτιση. Η δεύτερη λειτουργία του σπέρματος είναι η παραγωγή των ανδρικών ορμονών, κυρίως της τεστοστερόνης. Ειδικά κύτταρα, που ονομάζονται Leydig, παράγουν το μεγαλύτερο μέρος της τεστοστερόνης ενός άνδρα. Η τεστοστερόνη είναι υπεύθυνη για την μυική μάζα, την πυκνότητα των οστών, τη λίμπιντο, τη διάθεση, την ενέργεια και όλων των ουσιαστικών λειτουργιών του ανδρικού σώματος.

Το ιδανικό για έναν άνδρα είναι να έχει δύο όρχεις, αλλά ο άνδρας μπορεί να λειτουργήσει και με έναν. Ένας άνδρας μπορεί να ζήσει να λειτουργήσει, να κάνει παιδιά και με έναν όρχι.

Οι όρχεις δεν ξεκινούν εκεί όπου τελειώνουν

Ενώ ένα αρσενικό έμβρυο αναπτύσσεται στη μήτρα, οι όρχεις προέρχονται από την κοιλιά κοντά στα νεφρά. Τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης, οι όρχεις κατεβαίνουν μέσα από μια δίοδο που ονομάζεται βουβωνικό κανάλι (ή βουβωνικός πόρος) για να φτάσουν στο όσχεο, το σακουλάκι που τους προστατεύει για το υπόλοιπο της ζωής ενός άνδρα.

Αυτή η προέλευση είναι και η αιτία που οι όρχεις κρέμονται εκτός σώματος και γιατί ο πόνος στο σημείο αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζεται έντονα στην κοιλιά. Η παραγωγή σπέρματος γίνεται καλύτερα σε θερμοκρασία ελαφρώς πιο κρύα από τον πυρήνα του σώματος. Το όσχεο είναι ένας θάλαμος ελεγχόμενης θερμοκρασίας που προσαρμόζεται, τραβώντας τους όρχεις πιο κοντά στο σώμα όταν κάνει κρύο και προς την αντίθετη κατεύθυνση όταν κάνει ζέστη. Γι' αυτό όλα φαίνονται διαφορετικά σε μια κρύα πισίνα σε σχέση με ένα ζεστό ντους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το όσχεο συνήθως περιέχει δύο όρχεις. Ο καθένας είναι ένα οβάλ όργανο, λείο και σφιχτό, περίπου στο μέγεθος ενός μικρού ωαρίου. Στο εσωτερικό του, ο όρχις είναι γεμάτος με μικρά, συμπιεσμένα σωληνάρια που ονομάζονται σπερματοδόχοι σωλήνες. Εκεί παράγονται τα σπερματοζωάρια.

Στο πίσω μέρος κάθε όρχι υπάρχει μια μαλακή, σκωληκοειδής δομή που ονομάζεται επιδιδυμίδα. Εκεί ωριμάζουν τα σπερματοζωάρια. Από εκεί, τα σπερματοζωάρια στη συνέχεια ταξιδεύουν προς τα πάνω μέσω του σπερματικού πόρου, ενός μακριού σωλήνα που εκτείνεται από το όσχεο στην κάτω πύελο για να εισέλθει στους εκσπερματιστικούς πόρους. Αυτός ο σπερματικός πόρος είναι ο ίδιος σωλήνας που κόβεται κατά τη διάρκεια μιας αγγειεκτομής. Η αγγειεκτομή είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος ανδρικής στείρωσης και μόνιμης αντισύλληψης.

Οτιδήποτε κρατά ζωντανό και λειτουργικό τον όρχι περνά από το σπερματικό πόρο. Οι αρτηρίες, οι φλέβες, τα νεύρα και τα λεμφαγγεία, που συσσωρεύονται μαζί με τον σπερματικό πόρο.

Τι είναι φυσιολογικό

Ο ένας όρχις συνήθως είναι ελάχιστα χαμηλότερα από τον άλλον, συνήθως ο αριστερός. Ο ένας είναι ελαφρά μεγαλύτερος από τον άλλος, είτε ο αριστερός είτε ο δεξής. Αυτή η μαλακή, άμορφη σκωληκοειδής δομή κατά μήκος της κορυφής και του πίσω μέρους κάθε όρχεως είναι η επιδιδυμίδα, δεν είναι όγκος. Η δομή που μοιάζει με κορδόνι και εκτείνεται από την κορυφή κάθε όρχεως είναι η σπερματική χορδή. Είτε στον όρχι είτε στην επιδιδυμίδα, μπορούν να σχηματιστούν κύστες, οι οποίες ωστόσο συνήθως είναι καλοήθεις.

Πάνω από τους όρχεις ενδέχεται κάποιος να βρει διογκωμένες φλέβες,που μπορεί να τις αισθάνεται σαν ένα μικρό σακουλάκι με σκωληκοειδή δομή. Αυτή μπορεί να είναι κιρσοκήλη. Η κιρσοκήλη είναι μία συχνή και συνήθως ακίνδυνη πάθηση αλλά θα πρέπει να την αναφέρεται στον ουρολόγο σας στην περίπτωση που είναι καινούρια, επώδυνη ή αν σας ανησυχεί σε επίπεδο γονιμότητας. Είναι επίσης φυσιολογικό οι όρχεις να κινούνται πάνω ή κάτω ανάλογα με την θερμοκρασία, την άσκηση ή τη στύση.

Τι δεν είναι φυσιολογικό

Ένα σκληρός έστω και χωρίς πόνο όγκος στον όρχι είναι από μόνο του ένα ζήτημα που εγείρει συναγερμό. Αυτή είναι η κυρίαρχη μορφή ενός καρκίνου των όρχεων. Σχεδόν 98.000 άνδρες στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι θα διαγνωστεί με καρκίνο των όρχεων το 2026. Ο καρκίνος των όρχεων είναι πιο συνήθης πάθηση σε νεότερους άνδρες και άνδρες μέσης ηλικίας ειδικά αυτοί που είναι στα 20 και 30 τους. Αυτή η μορφή καρκίνου είναι η πιο ιάσιμη εάν εντοπιστεί νωρίς. Το ποσοστό επιβίωσης είναι σχεδόν 99%.

Αν εντοπίσετε έναν σκληρό όγκο επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας, ακόμα και αν αισθάνεστε μια χαρά. Ο λόγος είναι ότι οι περισσότεροι καρκίνοι στους όρχεις δεν έχουν πόνο. Πολύ εύκολα, μια εξέταση, ένας υπέρηχος ή/και μια εργαστηριακή εξέταση μπορούν να βοηθήσουν στη διαφοροποίηση ενός καλοήθους όγκου από καρκίνο.

Το ελαφρύ πρήξιμο, η ερυθρότητα ή η αίσθηση της ζέστης, αρκετές φορές με επώδυνη ή συχνή ούρηση ή πυρετό, ενδέχεται να είναι επιδιδυμίτιδα, μία πάθηση που είναι θεραπεύσιμη, συχνά με αντιβιοτικά, αντιφλεγμονώδη και ανάπαυση.

Ο ξαφνικός και οξύς πόνος σε ένα όρχι ενέχεται να είναι στρέψη του όρχεως. Αυτό συμβαίνει όταν η σπερματική χορδή στρέφεται γύρω από τον εαυτό της και διακόπτει την παροχή αίματος. Η στρέψη είναι ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εάν ο όρχις δεν επανέλθει μέσα σε λίγες ώρες, μπορεί να χαθεί.

Αυτοεξέταση

Ο dr. Jamin Brahmbhatt συνιστά στους ασθενείς του να κάνουν την αυτοεξέτασή τους στο ντους. Το ζεστό νερό χαλαρώνει το όσχεο, γεγονός που διευκολύνει την αφή των όρχεων. Αφιερώστε μερικά λεπτά για να εξετάσετε έναν όρχι τη φορά. Κυλήστε τον απαλά ανάμεσα στον αντίχειρα και τα δάχτυλά σας χωρίς να πιέζετε. Ψηλαφίζετε για το σχήμα, το μέγεθος, την επιφάνεια. Εντοπίστε την επιδιδυμίδα κατά μήκος του πίσω μέρους. Παρατηρήστε τον σπερματικό χορδή να ανεβαίνει.

Αν εντοπίσετε κάτι νέο, έναν όγκο, μια σκληρή περιοχή, μια αλλαγή στο μέγεθος, έναν επίμονο πόνο, σε μια αυτοεξέταση, απευθυνθείτε αμέσως στον γιατρό σας. Η προληπτική φροντίδα είναι η καλύτερη μορφή περίθαλψης, αναφέρει ο dr. Jamin Brahmbhatt.

Με πληροφορίες του CNN





