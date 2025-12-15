Πολλοί λήπτες, και επίσης δότες, δεν γνωρίζουν ότι το σπέρμα - δείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα σε πολλές χώρες: Δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει το σπέρμα του ίδιου δότη να χρησιμοποιηθεί στην Ιταλία και την Ισπανία και μετά στην Ολλανδία και το Βέλγιο, εφόσον τηρούνται οι κανόνες σε κάθε χώρα.

Στο στόχαστρο βρίσκεται η ιδιωτική Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος στην Κοπεγχάγη, έπειτα από την αποκάλυψη πως από το σπέρα δανού δότη - που έφερε καρκινική μετάλλαξη - γεννήθηκαν τουλάχιστον 197 παιδιά.

Η δανέζικη τράπεζα σπέρματος - από τις σημαντικότερες στο παγκόσμιο εμπόριο γονιμότητας - πούλησε το σπέρμα του δότη «7069» σε 67 κλινικές γονιμότητας στην Ευρώπη, παραβιάζοντας τους ισχύοντες κανόνες για τον αριθμό των παιδιών που μπορού να γεννηθούν από ένα μόνο δότη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ηθικής της Δανίας, Άγιο Βάλμπεργκ, «γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πιθανώς περίπου 90 παιδιά που γεννήθηκαν στη Δανία από αυτόν τον δότη και γνωρίζουμε ότι το εθνικό όριο στο Βέλγιο, όπου ξεκίνησε η υπόθεση, έχει ξεπεραστεί, γεγονός που εγείρει πολλά σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το ποιος έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες σπέρματος πληρούν τις εθνικές απαιτήσεις».

Ελλείψει ενός πανευρωπαϊκού ορίου για τον αριθμό παιδιών που μπορούν να γεννηθούν από έναν δότη, η κάθε χώρα βάζει τους δικούς της περιορισμούς, περιπλέκοντας την εξίσωση.

«Η πρόκληση είναι ότι πλέον η δωρεά σπέρματος και η βιομηχανία πώλησης σπέρματος από δότες ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Πολλά εθνικά όρια ξαφνικά επιτρέπουν να αποκτήσετε πολλά παιδιά από έναν μόνο δότη», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως τα Εθνικά Συμβούλια Δεοντολογίας των σκανδιναβικών χωρών έχουν προτείνει από τον Μάρτιο, να τεθεί ένα διεθνές όριο.

Ο καθηγητής σημείωσε ότι «πιστεύουμε ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία για τον καθορισμό ενός τέτοιου διεθνούς ορίου».

