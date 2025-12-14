Ο ίδιος χαρακτήρισε «ντροπή» για τη χώρα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εικόνα της εξεταστικής επιτροπής που αναδεικνύει την έλλειψη θεσμικών αντίβαρων.

Στην Ευρώπη, την Ουκρανία τη Ρωσία, τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας στο Αιγαίο και τη Θράκη, την Κύπρο καθώς και στα κυρίαρχα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας αναφέρθηκε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Πάνο Χαρίτο και το Press Point.

Σχολιάζοντας την πρωτοκαθεδρία του Κανένα στις δημοσκοπήσεις, επισήμανε πως η γενεσιουργός αιτία της απομάκρυνσης των κομμάτων από τους πολίτες βρίσκεται στην ποιότητα της Δημοκρατίας, το κοινωνικό Κράτος Δικαίου και την επιβολή του κυβερνητικού αφηγήματος μέσω των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης.

Για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και το έλλειμμα απόδοσης σημείωσε πως όταν οι επιλογές της ηγεσίας αυτής ήταν αξιοκρατικές, η λειτουργία ήταν αντίστοιχη, όταν όμως αυτό καταλύεται τότε αναρωτήθηκε με νόημα ποιος μπορεί να ευθύνεται για μια τέτοια κατάσταση.

Σε σχέση με την οικονομία και τις συνθήκες της εποχής, δήλωσε αισιόδοξος αν και το χρέος παραμένει υψηλό. Επιστρέφοντας στο 2015 και την πρώτη περίοδο της προεδρικής θητείας του, σημείωσε πως όσα βιώσαμε τότε θα πρέπει να αποτελέσουν ένα μάθημα για όλους τους Έλληνες ώστε να μην περάσουμε κάτι αντίστοιχο στο μέλλον και χαρακτήρισε ευρωπαϊκό έγκλημα το οικονομικό πρόγραμμα που ακολούθησε η χώρα.

Απαντώντας στο ερώτημα εάν ο ίδιος εκτιμά ότι, φτάσαμε στην Ιθάκη σχολίασε πως η Ιθάκη είναι κάτι ιδεατό και πρέπει πάντα να παραμένει αναζητούμενη.

{https://www.youtube.com/watch?v=zYn4uHLelmE&t=32s}

Σχετικά με την Ευρώπη τόνισε πως έχει απολέσει τον αξιακό τη κώδικα, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τη Δημοκρατία της και το κοινωνικό Κράτος δικαίου. Πέραν αυτών επισήμανε το έλλειμμα προσωπικοτήτων που θα μπορούσαν να ηγηθούν και να δημιουργήσουν συνθήκες κοινωνικής ευημερίας και δημοκρατικής ανάπτυξης.

Χαρακτήρισε την Ευρώπη ως το κυρίαρχο πρόβλημα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. “Θα πάω στη ρίζα του κακού, που η ρίζα του κακού είναι η Ευρώπη, δυστυχώς. Αυτή είναι εκείνη με την τακτική της, δυστυχώς, η οποία έχει επιτρέψει στον Βλάντιμιρ Πούτιν να κάνει στη μαρτυρική Ουκρανία όλα αυτά που έκανε” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μίλησε για αλα κάρτ πολιτική των ευρωπαίων σε διαφορετικές κρίσεις και έφερε τα παραδείγματα τη Ουκρανίας, στην αφωνία για τη Γάζα και στην ανοχή της κατοχής της Κύπρου δηλαδή, κράτους μέλους της Ένωσης.

{https://www.youtube.com/watch?v=heG7iab4e3o&t=44s}

Για τις ΗΠΑ εκτίμησε πως θέλουν να κυριαρχήσουν οικονομικά και για να το διασφαλίσουν επιχειρούν την περιθωριοποίηση της Ευρώπης. Με την Ρωσία ο Ντόναλντ Τράμπ θέλει καλές σχέσεις ώστε να την αποσπάσει από την αγκαλιά της Κίνας και της Ινδίας και τους BRICS και με τον τρόπο αυτό να λύσει απερίσπαστος τις διαφορές του -όταν έρθει η ώρα -με τον μοναδικό του αντίπαλο που είναι η Κίνα.

Τέλος για τα Εθνικά θέματα σχολίασε αρνητικά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουμε προχωρήσει σε οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και κήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, εκτίμησε θετικά την επαναπροσέγγιση στη λογική των διαβουλεύσεων με την Τουρκία, η οποία ωστόσο δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολιών – μέσω του δόγματος αναθεωρητισμού – για το τι θα πρέπει να αναμένουμε.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη:

{https://www.youtube.com/watch?v=hJsjCp2wRz8&t=69s}