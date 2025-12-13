Όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.

Ανοιχτά θα είναι την Κυριακή (14/12) τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ, τηρώντας το εορταστικό ωράριο των Χριστουγέννων 2025.

Είναι η πρώτη από τις τρεις Κυριακές που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, με τις επόμενες να είναι στις 21 και στις 28 Δεκεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα των Χριστουγέννων (25/12), τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26/12), καθώς και την Πρωτοχρονιά (1/1). Επίσης, είθισται να παραμένουν κλειστά και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που παραδοσιακά γίνεται απογραφή.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα - Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).

Το προτεινόμενο ωράριο έχει ως εξής:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.

Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ

Τα καταστήματα του Σκλαβενίτη θα είναι κλειστά την Κυριακή 14/12 με εξαίρεση το κατάστημά στο Επιχειρηματικό Πάρκο Smart Park (Σπάτα) το οποίο θα λειτουργήσει από τις 11:00 έως τις 20:00.

Κλειστά θα είναι την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου και τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος.

Το κατάστημα Μασούτης στο MEDITERRANEAN COSMOS θα είναι ανοικτό από τις 11πμ ως και τις 8μμ. Το κατάστημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» θα είναι ανοικτό από τις 07:00 ως και τις 23:00.

Από εκεί και πέρα ανοικτά θα είναι επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο 11:00 - 16:00.

My Market

Την Κυριακή 14/12 ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα My Market με ωράριο 11:00 με 16:00. Αναλυτικά η λίστα εδώ.

Κρητικός

Τα ωράριο καταστημάτων της αλυσίδας Κρητικός, βρίσκεται εδώ.

Lidl

Ανοικτά θα είναι και τα καταστήματα της αλυσίδας Lidl. Το αναλυτικό ωράριο ανά κατάστημα υπάρχει εδώ.

Γαλαξίας

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Γαλαξίας, το ωράριο των καταστημάτων βρίσκεται εδώ.

Όπως υπογραμμίζεται, από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα. Στο προσωπικό που εργάζεται τις Κυριακές, ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλλει την προσαύξηση που ορίζεται, δηλαδή 75%.

Αν η εργασία του προσωπικού κατά τις Κυριακές περιοριστεί σε εργασία μέχρι 5 ώρες δεν έχουν υποχρέωση οι εργοδότες να χορηγήσουν άλλη ημέρα ανάπαυσης, οφείλουν όμως να καταβάλουν τα αντίστοιχα ωρομίσθια για την παρασχεθείσα εργασία με προσαύξηση 75%.

Όσον αφορά στο ρεπό που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα τις Κυριακές, σύμφωνα με το νόμο 5157/2024, η συγκεκριμένη ημέρα ανάπαυσης, κατά ρητή αναφορά, θα χορηγείται υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που ξεκινάει την Κυριακή που λειτουργούν τα καταστήματα.