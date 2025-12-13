Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα σήμερα σε όλη τη χώρα καθώς, την Τετάρτη ξεκίνησε το εορταστικό ωράριο. Τα καταστήματα θα ανοίξουν σήμερα στις 9 το πρωί και θα κλείσουν στις 4 το μεσημέρι. Την Κυριακή τα καταστήματα θα ξεκινήσουν στις 11 να λειτουργούν και θα μείνουν ανοιχτά μέχρι τις 4 μμ.
Να υπενθυμίσουν οτι κλειστά θα μείνουν τα κρεοπωλεία καθώς οι καταστηματάρχες αποφάσισαν να μην ανοίξουν την Κυριακή ως ένδειξη στήριξης και σεβασμού στον αγώνα των αγροτών.
- Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00
- Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00
- Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00
- Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00
- Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00
- Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00
- Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00
- Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00
- Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00
- Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00
- Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00
- Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00
- Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ
- Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ
- Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00
- Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00
- Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00
- Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00
- Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00
- Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ
- Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.