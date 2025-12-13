Από την Τετάρτη έχει ξεκινήσει το εορταστικό ωράριο καταστημάτων ενώ ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα και αύριο.

Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα σήμερα σε όλη τη χώρα καθώς, την Τετάρτη ξεκίνησε το εορταστικό ωράριο. Τα καταστήματα θα ανοίξουν σήμερα στις 9 το πρωί και θα κλείσουν στις 4 το μεσημέρι. Την Κυριακή τα καταστήματα θα ξεκινήσουν στις 11 να λειτουργούν και θα μείνουν ανοιχτά μέχρι τις 4 μμ.

Να υπενθυμίσουν οτι κλειστά θα μείνουν τα κρεοπωλεία καθώς οι καταστηματάρχες αποφάσισαν να μην ανοίξουν την Κυριακή ως ένδειξη στήριξης και σεβασμού στον αγώνα των αγροτών.