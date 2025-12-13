Κεντρικός άξονας των παρεμβάσεων του 2026 είναι η παροχή κινήτρων αλλά και αντικινήτρων, ώστε περισσότερες κατοικίες να κατευθυνθούν στη μακροχρόνια μίσθωση.

Το 2026 φέρνει ένα νέο κύμα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, με την κυβέρνηση να βάζει στο επίκεντρο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών και την επαναφορά χιλιάδων κλειστών ακινήτων στην αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο έτος σηματοδοτεί τη διεύρυνση της στεγαστικής πολιτικής πέρα από το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών, το οποίο προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 90%, με στόχο να ενεργοποιηθούν περισσότεροι ιδιοκτήτες και να αξιοποιηθούν ακίνητα που σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτα.

Κεντρικός άξονας των παρεμβάσεων του 2026 είναι η παροχή κινήτρων αλλά και αντικινήτρων, ώστε περισσότερες κατοικίες να κατευθυνθούν στη μακροχρόνια μίσθωση. Στο πλαίσιο αυτό, επεκτείνεται η φοροαπαλλαγή για τις κενές κατοικίες που θα διατεθούν για ενοικίαση, ενώ εισάγεται και ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% στα εισοδήματα από ακίνητα, με στόχο μια πιο ήπια και δίκαιη φορολόγηση των ιδιοκτητών.

Παράλληλα, το 2026 εντείνεται η παρέμβαση στο πεδίο των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Οι περιορισμοί που ισχύουν ήδη σε τρία δημοτικά διαμερίσματα του κέντρου της Αθήνας παραμένουν, ενώ εξετάζεται η επέκτασή τους και σε άλλες περιοχές όπου η στεγαστική πίεση είναι έντονη, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω συρρίκνωση της διαθέσιμης κατοικίας για μόνιμους κατοίκους.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η διατήρηση της απαλλαγής ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα έως το τέλος του 2026, μέτρο που στοχεύει στην τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας και στην ενίσχυση της αγοράς νέων κατοικιών. Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, ενισχύοντας τη στεγαστική αποκέντρωση και τη μόνιμη κατοίκηση στην περιφέρεια.

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι το πακέτο μέτρων του 2026 μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα κατοικιών, συγκρατώντας τις τιμές και περιορίζοντας τις πιέσεις στα ενοίκια, σε μια περίοδο όπου το στεγαστικό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα για νοικοκυριά και νέους ανθρώπους.