Ειδικοί στον τομέα της υγείας προειδοποιούν ότι ο φετινός χειμώνας μπορεί να είναι από τους χειρότερους των τελευταίων ετών - με το πιο σοβαρό ξέσπασμα γρίπης εδώ και δεκαετίες να έχει ήδη προκαλέσει τεράστια πίεση στο βρετανικό σύστημα Υγείας, ενώ ο ΠΟΥ κρούει τον κώδωνα για το στέλεχος Κ των ιών A(H3N2), το οποίο έχει αξιοσημείωτη γεωγραφική εξάπλωση. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Ασθενειών ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι οι διαγνώσεις αυξάνονται «πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο» και κάλεσε τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν «χωρίς καθυστέρηση».

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η δραστηριότητα της γρίπης έχει αυξηθεί από τον Οκτώβριο του 2025, με τους ιούς της γρίπης Α να κυριαρχούν μεταξύ των ιών που έχουν ανιχνευθεί παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Στο βόρειο ημισφαίριο, ορισμένες χώρες έχουν αναφέρει πρόωρη έναρξη της περιόδου της γρίπης. Σε άλλες χώρες, η δραστηριότητα της γρίπης αρχίζει να αυξάνεται, αλλά δεν έχει ακόμη φτάσει στο όριο της επιδημίας.

Στο νότιο ημισφαίριο, ορισμένες χώρες είχαν ασυνήθιστα μακρές περιόδους σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, με τη δραστηριότητα του ιού να παραμένει υψηλότερη από το συνηθισμένο τους τελευταίους μήνες.

Η εφημερίδα The Independent μίλησε με τον δρ Τζουζέπε Αραγκόνα, γενικό ιατρό και ιατρικό σύμβουλο της Prescription Doctor, σχετικά με το πόσο πρέπει να ανησυχούμε για το H3N2 και πώς μπορούμε να το προλάβουμε.

Τι είναι το στέλεχος H3N2;

Το H3N2 είναι ένα στέλεχος του ιού της γρίπης και αναγνωρίζεται ως ένα από τα δύο στελέχη που κυκλοφορούν ευρέως. Γνωστό και ως υποκλάδος K, είναι αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο στέλεχος στην Αγγλία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA).

Ο δρ Αραγκόνα εξήγησε ότι τα γράμματα και οι αριθμοί αναφέρονται στις επιφανειακές πρωτεΐνες του ιού, την αιμαγλουτινίνη (H) και τη νευραμινιδάση (N).

Όπως είπε, αυτός ο συγκεκριμένος συνδυασμός μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει πιο σοβαρή νόσο, ειδικά σε ηλικιωμένους ή σε άτομα με υποκείμενα προβλήματα υγείας.

«Το H3N2 αλλάζει συχνά, επομένως η εκδοχή του ιού που κυκλοφορεί φέτος μπορεί να διαφέρει από προηγούμενα χρόνια ή από αυτή που περιλαμβάνεται στο εποχικό εμβόλιο, γεγονός που μπορεί να κάνει τους ανθρώπους πιο ευάλωτους», πρόσθεσε.

Τα συμπτώματα

Τα σημάδια και τα συμπτώματα της γρίπης εμφανίζονται πολύ γρήγορα και το αίσθημα έντονης κόπωσης είναι συχνό, σε αντίθεση με τα συμπτώματα του κρυολογήματος που εμφανίζονται πιο σταδιακά, σύμφωνα με την UKHSA.

Τα συμπτώματα και η σοβαρότητα της νόσου από H3N2 είναι παρόμοια με εκείνα της εποχικής γρίπης και περιλαμβάνουν πυρετό, βήχα, καταρροή και πιθανώς άλλα συμπτώματα, όπως πόνους στο σώμα, εμετούς ή διάρροια.

Τα άτομα που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για επιπλοκές που σχετίζονται με τη γρίπη περιλαμβάνουν: παιδιά κάτω των πέντε ετών (ιδίως κάτω των δύο), ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω, εγκύους και άτομα με ορισμένες χρόνιες παθήσεις, όπως άσθμα, διαβήτη, καρδιοπάθειες, εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και νευρολογικές παθήσεις.

Γιατί το H3N2 είναι τόσο σοβαρό φέτος τον χειμώνα;

Ο δρ Αραγκόνα ανέφερε ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους η γρίπη αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρή φέτος.

Πρώτον, η περίοδος της γρίπης ξεκίνησε νωρίτερα από το συνηθισμένο, γεγονός που δίνει στον ιό περισσότερο χρόνο να εξαπλωθεί.

Πρόσθεσε επίσης ότι έχει «εξελιχθεί» σε σχέση με το περσινό στέλεχος, πράγμα που σημαίνει ότι η προηγούμενη ανοσία ή ακόμη και το εμβόλιο μπορεί να προσφέρουν μικρότερη προστασία από ό,τι συνήθως.

«Λιγότεροι άνθρωποι έχουν εκτεθεί στη γρίπη τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τα παιδιά, γεγονός που αφήνει περισσότερους ευάλωτους», είπε. «Επιπλέον, ο ψυχρότερος καιρός, οι συναναστροφές σε κλειστούς χώρους και οι κοινωνικές συνήθειες συμβάλλουν όλα στην ταχύτερη μετάδοση, δημιουργώντας την τέλεια καταιγίδα για υψηλότερα ποσοστά γρίπης».

Οι ειδικοί είχαν προηγουμένως προειδοποιήσει ότι το στέλεχος ανέπτυξε επτά νέες μεταλλάξεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γεγονός που το καθιστά αρκετά διαφορετικό από το προηγούμενο στέλεχος που περιλαμβάνεται στο φετινό εμβόλιο.

Συναγερμός στη Βρετανία

Τα νοσοκομεία στη Βρετανία αντιμετωπίζουν ένα από τα «χειρότερα σενάρια» από κύμα υπεργρίπης, προειδοποίησαν χθες διευθυντές της υπηρεσίας υγειονομικής περίθαλψης, καθώς οι νοσηλείες από γρίπη αυξήθηκαν 55% σε μία εβδομάδα.

Επικεφαλής στον τομέα της υγείας συνέστησαν στους ανθρώπους που αισθάνονται ότι είναι άρρωστοι να φορούν μάσκες όταν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ ορισμένα νοσοκομεία αξιώνουν τη χρήση μάσκας, και περισσότεροι άνθρωποι προτρέπονται να κλείσουν ραντεβού για να κάνουν το αντιγριπικό εμβόλιο καθώς ο ιός σαρώνει τη χώρα.

Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Αγγλίας (NHS England) ανακοίνωσε ότι ένας μέσος όρος 2.660 ασθενών νοσηλεύονταν με γρίπη την περασμένη εβδομάδα, που είναι το υψηλότερο επίπεδο γι’αυτήν την περίοδο του χρόνου, σημειώνοντας αύξηση κατά 50% σε μια εβδομάδα, σε ένα όπως το χαρακτήρισε «άνευ προηγουμένου κύμα υπεργρίπης».

«Οι αριθμοί των ασθενών στο νοσοκομείο με γρίπη είναι εξαιρετικά υψηλοί γι’αυτήν την εποχή του χρόνου», σημείωσε σε ανακοίνωση η εθνική ιατρική διευθύντρια της NHS καθηγήτρια Μεγκάνα Πάντιτ.

«Ακόμη χειρότερα, συνεχίζει να αυξάνεται (ο αριθμός) και η κορύφωση δεν είναι ακόμη ορατή, άρα η NHS έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει λίγες εξαιρετικά απαιτητικές εβδομάδες».

Η Ευρώπη στο σύνολό της αντιμετωπίζει μια ασυνήθιστα πρώιμη και σοβαρή περίοδο γρίπης, με τις υγειονομικές αρχές στην ήπειρο να προειδοποιούν για αύξηση των κρουσμάτων που προκαλείται από μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού της γρίπης.