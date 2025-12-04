Τα στοιχεία που κατέγραψε η εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ για γρίπη και Covid.

Οριακή αύξηση στα κρούσματα γρίπης και μείωση στου Covid, καταγράφει η έκθεση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 24 έως 30 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ, η θετικότητα που προέκυψε από τους διαγνωστικούς ελέγχους για τον ιό SARS-CoV2 (λοίμωξη COVID-19) παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση ενώ παράλληλα την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 131 νέες εισαγωγές COVID19, μία νέα διασωλήνωση και τέσσερις νέοι θάνατοι. Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός της γρίπης

Σε ό,τι αφορά στον ιό της γίπης καταγράφεται θετικότητα ανάλογη των περυσινών επιπέδων, υπερβαίνοντας οριακά το 10% την τελευταία εβδομάδα. Στα νοσοκομεία τα ποσοστά βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα ενώ σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ. Δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη ενώ συνολικά, τους δύο τελευταίους μήνες, μεταξύ 1.218 δειγμάτων, εντοπίστηκαν 35 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, όλα τύπου Α.

Από τα 34 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 19 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και 15 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3). Έξι στελέχη Α(Η3) έχουν αναλυθεί φυλογενετικά μετά από πλήρη αλληλούχιση του γονιδώματος από τα Κέντρα Αναφοράς Γρίπης και σε τρία ανιχνεύτηκε ο υποκλάδος Κ του Α(Η3). Σύμφωνα με αρχική εκτίμηση κινδύνου για την επιδημιολογική εικόνα της γρίπης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που εκδόθηκε από το ECDC στις 20 Νοεμβρίου 2025, περίπου οι μισές από τις ανιχνεύσεις Α(Η3) στις χώρες ΕΕ/ΕΟΧ αντιστοιχούν στον υποκλάδο Κ.

Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό επί επικράτησης του υποκλάδου Κ του Α(Η3) στη φετινή περίοδο επιτήρησης, θεωρείται μέτριος από το ECDC, ενώ θεωρείται υψηλός για τον πληθυσμό που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Το καλύτερο μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός. Ο ΕΟΔΥ είναι σε εγρήγορση για την παρακολούθηση της κατάστασης και κάνει ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό κατά της γρίπης στις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς και για τήρηση των μέτρων πρόληψης λοιμώξεων αναπνευστικού.

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής (Γριπώδης συνδρομή - ILI ) ανά 1.000 επισκέψεις παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα ενώ και τα κρούσματα SARI (ανά 1.000 επισκέψεις) καταγράφουν μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.