«Καρφιά» της ΟΙΕΛΕ για επικοινωνιακού περιεχομένου υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα κλειστά σχολεία.

Η οδηγία του Υπουργείου Παιδείας για υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά αύριο λόγω της κακοκαιρίας Byron έχει δεκτή με αντιδράσεις από τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), Γιώργος Χριστόπουλος, χαρακτήρισε απολύτως υποκριτική και επικοινωνιακού χαρακτήρα την επίμαχη απόφαση. Σύμφωνα με τον κ. Χριστόπουλο υπάρχουν πολλοί πρακτικοί λόγοι που καθιστούν την απόφαση προβληματική.

Όπως σημειώνεται «Πρώτον, διότι είναι άγνωστο πόσα νοικοκυριά θα έχουν αύριο – υπό τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην Αττική – συνεχές ρεύμα, ώστε οι εκπαιδευτικοί να προσφέρουν αδιάλειπτα υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης.

Δεύτερον, διότι οι εκπαιδευτικοί είναι εξαιρετικά δύσκολο μέσα σε λίγες ώρες να προετοιμάσουν ψηφιακό μάθημα, ασκήσεις και δραστηριότητες.

Τρίτον, διότι (όπως έχουμε και στο παρελθόν επαναλάβει) η πολύωρη σύνδεση των μαθητών με την οθόνη είναι επιζήμια. Στα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου προκρίνεται ένα μεικτό σύστημα σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης.

Τέταρτον, διότι πολλοί από τους εκπαιδευτικούς έχουν παιδιά που είναι μαθητές. Πόσα λάπτοπ και υπολογιστές πρέπει να έχει ένα σπίτι, ώστε οι γονείς να διδάσκουν και οι μαθητές να παρακολουθούν;

Πέμπτον, κάποιοι γονείς εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κρατήσουν ταυτόχρονα και τα παιδιά τους πολύ μικρής ηλικίας. Αυτοί πώς θα διδάξουν, άραγε

Έκτον, σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εργαζόμενοι που τηλεργάζονται θα πρέπει να λάβουν ειδικό επίδομα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 64 του Ν. 4808/2021. Σχεδόν κανένα ιδιωτικό σχολείο δεν καταβάλλει το επίδομα τηλεργασίας.

Η ΟΙΕΛΕ θεωρεί πως πράγματι σε περιόδους μεγάλης διάρκειας μη δυνατότητας πραγματοποίησης δια ζώσης μαθημάτων, η τηλεκπαίδευση αποτελεί εναλλακτική λύση. Αρκεί να τηρούνται οι προβλέψεις του κανονισμού GDPR και να προκρίνεται, όπως στις περισσότερες χώρες με σοβαρά εκπαιδευτικά συστήματα, το μικτό σύστημα σύγχρονης και ασύγχρονης κι όχι τα βλαπτικά παιδαγωγικά, ψυχοσυναισθηματικά και εξοντωτικά για τους εκπαιδευτικούς 8ωρα ή ακόμη και 10ωρα στην κάμερα που εφάρμοζαν στην Έλλάδα οι εντελώς απαίδευτοι και άσχετοι με την τηλεκπαίδευση δήθεν «εκσυγχρονιστές»

«Προτείνουμε για τις 2-3 ημέρες (το πολύ) ανά έτος που τα σχολεία κλείνουν λόγω κακοκαιρίας στην περιοχή της Αττικής (και στις περισσότερες περιοχές της χώρας), τα σχολεία να έχουν έτοιμα προγράμματα ασύγχρονης εκπαίδευσης. Είναι πολύ πιο απλή και πρακτική η διαμοίραση παιδαγωγικού υλικού σε μορφή βίντεο, φυλλαδίων, ηλεκτρονικών ασκήσεων κ.λπ. που θα απασχολήσει δημιουργικά τα παιδιά και θα τα βοηθήσει να κάνουν μια εξαιρετική επανάληψη της ύλης. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν πολλά από τα προβλήματα που δημιουργεί η, σε απολύτως έκτακτες περιστάσεις, σύγχρονη τηλεκπαίδευση.»

Τέλος, η ΟΙΕΛΕ συνεχάρη τα ιδιωτικά σχολεία που, αντιλαμβανόμενα την κατάσταση, αποφάσισαν να μην πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση αύριο, αναγνωρίζοντας τις πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές.

Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα κλειστά σχολεία - Η επίσημη οδηγία

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας τόνισαν στο Dnews ότι μπορεί το κύμα κακοκαιρίας και οι άσχημες καιρικές συνθήκες που αναμένονται να οδήγησαν σε αποφάσεις για κλειστά σχολεία και αναστολή της δια ζώσης διδασκαλίας για την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη όμως η οδηγία είναι αύριο τα μαθήματα να διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ «αύριο, Παρασκευή 05.12.2025, σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. »

