Για την μητρότητα και τον θηλασμό μίλησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, η Ευρυδίκη Βαλαβανη, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Οι δύο γυναίκες, μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν στην μητρότητα και στον θηλασμό, στον σύντροφο της Ευρυδίκης Βαλαβάνης, αλλά και στο μωράκι της, το οποίο πλέον είναι πέντε μηνών.

Η γνωστή αθλητικογράφος, αναφέρθηκε εκτεταμένα στην οικογένειά της, ενώ εστίασε ιδιαίτερα, στο κομμάτι του θηλασμού, και στην ανασφάλεια που την διακατείχε τις πρώτες ημέρες που είχε φέρει στο ζωή τον γιο της.

Όσα ανέφερε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Αρχικά λοιπόν, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, μίλησε για τον Γρηγόρη Μόργκαν, με τον οποίο έχουν παντρευτεί, δηλώνοντας πως είναι ο ιδσανικός για εκείνη σύντροφος: «Είναι το άλλο μου ολόκληρο γιατί δεν μου αρέσει να λέω το άλλο μου μισό. Είναι υποστηρικτικός. Είναι ο ιδανικός σύντροφος σε όλα. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ αν δεν τον είχα σε αυτή την περίοδο μαζί μου, δεν ξέρω τι θα έκανα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-depd60rpfeep?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε δεύτερο χρόνο, εστίασε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε συναισθηματικά μετά τον ερχομό του γιου της, τονίζοντας πως κάθε γυναίκα βιώνει διαφορετικά τη διαδικασία του θηλασμού και την μητρότητα: «Θήλαζα το μωρό στο στήθος μου και έκλαιγα και δεν ήξερα γιατί έκλαιγα», ανέφερε αρχικά εξήγησε: «Είναι τα baby blues που λένε. Είναι τα ενοχικά που σκέφτεσαι. Λες θα μπορώ να ανταπεξέλθω;. Βέβαια, αυτά διαρκούν πολύ λίγο. Όταν το βλέπεις να γελάει, λες χαλάλι που δεν κοιμάμαι και ξυπνάω το βράδυ», σημείωσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-depd7gq65cu9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με αφορμή λοιπόν τη συζήτηση, εστίασε στο κομμάτι του θηλασμού: «Εγώ δυσκολεύτηκα πολύ με το θηλασμό. Προσπαθώ να θηλάσω αλλά είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Εγώ δυσκολεύτηκα πολύ με το θηλασμό. Προσπαθώ να θηλάσω, αλλά είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Δεν είμαι κατά του θηλασμού, ακόμα προσπαθώ να κάνω φυσικό αποθηλασμό. Αυτό που μου είπε ο γυναικολόγος μου και η μαία μου είναι αν δεν μπορείς, σταμάτησέ το».

Μάλιστα, μέσω των όσων ανέφερε, έστειλε και ένα ηχηρό μήνυμα σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν την ίδια δυσκολία κατά τη διαδικασία του θηλασμού: «Εγώ πίεζα τον εαυτό μου. Πονάει ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να τραυματιστεί η θηλή της γυναίκας. Δεν είναι εύκολο. Κάποιες γυναίκες δεν πονάνε και μπράβο τους. Μου είχε γράψει μια γυναίκα: Αν πονάς, δεν το κάνεις καλά. Βλέποντας τώρα φωτογραφίες να θηλάζω τον γιο μου, αναπολώ αυτές τις στιγμές, γιατί τώρα αντλώ περισσότερο γάλα για να μπορώ και να λείπω από το σπίτι. Δεν πρέπει να πιέζουμε τις γυναίκες να θηλάσουν. Δεν έγινε και κάτι. Σφίγγεις τα δόντια για να δώσεις το μητρικό γάλα, αλλά να μην πιέζουμε τις μανούλες γι' αυτό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-depcpy98hjg9?integrationId=40599y14juihe6ly}