Η ιδιαίτερη εξομολόγηση της Τζένιφερ Άνιστον.

Σε μια ιδιαίτερη προσωπική αποκάλυψη προχώρησε η εμβληματική ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον, η οποία, με απόλυτη ειλικρίνεια, μίλησε σε συνέντευξή της για την επίμονη προσπάθειά της να αποκτήσει τα δικά της παιδιά.

Πιο συγκεκριμένα, η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε στο Harper’s Bazaar UK, προχωρώντας σε ορισμένες αποκαλύψεις σχετικά με το θέμα της μητρότητας, την έντονη επιθυμία της να αποκτήσει οικογένεια, αλλά και τις λανθασμένες φήμες που κυκλοφορούσαν- οι οποίες ισχυρίζονταν πως η ίδια δεν ήθελε να γίνει μητέρα.

Η εξομολόγηση της Τζένιφερ Άνιστον για το θέμα της μητρότητας

Η ηθοποιός λοιπόν, φαίνεται πως παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, ωστόσο με αφορμή τη συζήτηση, παραδέχτηκε πως επί 20 χρόνια προσπαθούσε με διάφορες τεχνικές, να αποκτήσει τα δικά της παιδιά. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Δεν γνώριζαν την ιστορία μου, ούτε τι περνούσα τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να δημιουργήσω οικογένεια, γιατί δεν βγαίνω να μοιράζομαι τα ιατρικά μου θέματα. Δεν είναι υπόθεση κανενός!».

Σημείωσε μάλιστα, πως οι φήμες που κυκλοφορούσαν ανά διαστήματα, ήταν κάτι που τελικά την επηρέαζε σημαντικά: «Όμως φτάνει μια στιγμή που δεν μπορείς να το ακούς πια, αυτή τη φήμη ότι δεν θέλω παιδί, δεν θέλω οικογένεια, επειδή είμαι εγωίστρια ή εργασιομανής και δουλεύω υπερβολικά. Με επηρέαζε, είμαι άνθρωπος κι εγώ, όπως όλοι μας».

«Επειδή γνώριζα πολλές γυναίκες εκείνη την εποχή που προσπαθούσαν να κάνουν παιδιά, που αντιμετώπιζαν εξωσωματική γονιμοποίηση. Έτσι, ένιωθα ότι δεν ήταν μόνο για μένα, αλλά και για οποιεσδήποτε γυναίκες που πάλευαν με το ίδιο πρόβλημα», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Σε δεύτερο χρόνο μιλώντας για τις ψευδείς ειδήσεις και την γρήγορη ενημέρωση σημείωσε πως με την πάροδο των χρόνων, οι ανακρίβειες, έπαψαν να την απασχολούν το ίδιο, καθώς η οικογένειά της, γνωρίζει την αλήθεια και αυτό την καλύπτει: «Ο κύκλος των ειδήσεων είναι πια τόσο γρήγορος, που όλα ξεχνιούνται. Φυσικά υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι την ανάγκη για δικαιοσύνη, όταν γράφεται κάτι αναληθές και νιώθω ότι πρέπει να το διορθώσω. Μετά όμως σκέφτομαι αν πρέπει όντως. Η οικογένειά μου ξέρει την αλήθεια, οι φίλοι μου ξέρουν την αλήθεια».