«Έχω βιώσει ανάλογη μεταφυσική εμπειρία» περιέγραψε ο ηθοποιός.

Ο Φάνης Μουρατίδης ήταν σήμερα καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι».

Ο ηθοποιός μίλησε αρχικά για την παράσταση με τίτλο «2:22, A Ghost Story», την οποία έχει σκηνοθετήσει, αλλά και πρωταγωνιστεί στο θέατρο Αλάμπρα.

«Είναι ένα πολύ ωραίο έργο, το ερωτεύτηκα όταν το ανακάλυψα, πήγα και το είδα στο Λονδίνο. Έχω και την τύχη να έχω έναν υπέροχο θίασο και συνεργάτες. Ήταν ένα μαγικό ταξίδι για μένα. Το «2:22, A Ghost Story», είναι ένα «υβρίδιο» από 3 έργα. Είναι υπερφυσικό θρίλερ, κομεντί και κοινωνικό δράμα. Είναι μια σύγχρονη τάση στα σενάρια και στα θεατρικά έργα», είπε αρχικά ο Φάνης Μουρατίδης.

Ο Φάνης Μουρατίδης είπε στη συνέχεια: «Έχω βιώσει και εγώ ανάλογη μεταφυσική εμπειρία. Δεν ξέρω αν ήταν του μυαλού μου ή κάτι άλλο. Ο καθένας παίρνει αυτό που του κάνει. Στην παράσταση μας σου ανοίγει το μυαλό να δεις τι είναι πραγματικότητα και τι όχι. Και σε βάζει στη διαδικασία να ξαναδείς την ιστορία από την αρχή».

Ο Φάνης Μουρατίδης ανέφερε επίσης: «Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν μείνει στη ζωή μου, είναι δοκιμασμένοι άνθρωποι στο χρόνο. Αν πάρω ως παράδειγμα τη σύζυγό μου, θα μιλήσετε εσείς για εκείνη, δε χρειάζεται να πω εγώ, ξέρετε τι άνθρωπος είναι. Η ποιότητα, η γενναιοδωρία, η αγάπη, η διάθεση για προσφορά, το νοιάξιμο, το πώς στέκεται στις συνθήκες και τους συνεργάτες… Δε γίνεται να είσαι άλλος στο σπίτι και άλλος στη δουλειά. Δηλαδή, αν είμαι γαϊδούρι, δε γίνεται στη δουλειά να είμαι άγιος. Δε τα πιστεύω εγώ αυτά. Όσο απαιτητικός και να είσαι, και να έχεις τα επιχειρήματα ότι είσαι τελειομανής γι’ αυτό πιέζεις τους συναδέλφους σου, ε, και στο σπίτι όμως δε γίνεται να είσαι ο καλύτερος».

