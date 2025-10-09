Η Άννα Φόνσου, μιλάει για την απώλεια της αδελφής της και την ζωή της.

Στην κάμερα του «Happy Day», παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη η εμβληματική Άννα Φόνσου, η οποία, μίλησε στη δημοσιογράφο της εκπομπής, τόσο για την προσωπική της ζωή – όσο και για την απώλεια της αδελφής της που την στιγμάτισε.

Πιο συγκεκριμένα, στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, η Άννα Φόνσου, αναφέρθηκε στη σχέση της με τους άνδρες, ενώ δεν έκρυψε τα δάκρυά της, μιλώντας για την αδελφή της.

Η Άννα Φόνσου στον φακό του «Happy Day»

Μιλώντας λοιπόν στην δημοσιογράφο της εκπομπής, Όλγα Λαφαζάνη, η Άννα Φόνσου, συγκινημένη, αναφέρθηκε στον χαμό της αδερφής της: «Ο μεγαλύτερος πόνος στη ζωή μου είναι που έχασα την αδερφή μου. Ήταν μια ειδική γυναίκα η αδερφή μου, η οποία πάνω απ’ όλα με θαύμαζε. Με πίστευε, ήταν χορηγός μου, ήταν η παρέα μου, ήταν όλα. Έχουν περάσει 19 χρόνια, αλλά λες και ήταν χθες. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω με τίποτα, αλλά προσπαθώ…».

Σε δεύτερο χρόνο, η ίδια, αναφέρθηκε στον τότε άνδρα της, σημειώνοντας πως από την φτώχεια και τις δύσκολες στιγμές, βρέθηκε να έχει την ιδανική ζωή: «Αφού πέρασα από το στάδιο της φτώχειας, μετά η ζωή μου κύλησε σαν παραμύθι. Είχα ό,τι ήθελα. Θυμάμαι ο άντρας μου, μου έκανε δώρο μια jaguar όταν παντρευτήκαμε και του λέω «Α πα πα, μπλε; Εγώ θέλω άσπρη». Μου πήρε άσπρη».

Μεταξύ άλλων παραδέχτηκε: «Μπορεί να μην ήμουν η ιδανική σύζυγος, αλλά ήμουν η ιδανική γυναίκα να είναι κάποιος ερωτευμένος. Μου έχουν χρεώσει ότι ήμουν μαζί τους για τα λεφτά, αλλά ό,τι λεφτά πήρα τα έδωσα στους ηθοποιούς».

Τέλος, αναφέρθηκε, στη Ζωζώ Σαπουτζάκη, απαντώντας για τα δημοσιεύματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας της: «Την είδα πριν 15 μέρες, μια χαρά ήταν. Αυτά που γράφουν για την υγεία της είναι ψέματα. Έκατσα μαζί της ένα απόγευμα, δεν είναι όπως ήταν πριν, μια φθορά υπάρχει. Είναι στεναχωρημένη που δεν παίζει στο θέατρο. Όσο είμαι υγιής, θα τη φροντίζω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dddki569t7pd?integrationId=40599y14juihe6ly}