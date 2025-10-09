Όσα αποκάλυψε η Τζένη Μπότση για την μητρότητα, την κλιμακτήριο και την οικογένειά της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου, η Τζένη Μπότση, η οποία και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα, η γνωστή ηθοποιός, αναφέρθηκε στην καριέρα της, την κόρη της και τον σύζυγό της, ενώ δεν δίστασε να προχωρήσει και σε μια συγκινητική αποκάλυψη αναφορικά με το πώς βίωσε την κλιμακτήριο.

Η Τζένη Μπότση στον καναπέ του «Buongiorno»

Αρχικά λοιπόν, η Τζένη Μπότση, μιλώντας για την οικογένεια και τον επί δώδεκα χρόνια σύντροφο και σύζυγό της, ανέφερε: ««Είμαστε μαζί δώδεκα χρόνια. Μετά από έξι χρόνια ήρθε η Αλίκη, προσπαθούσαμε από πιο πριν. Νομίζω ότι τα πράγματα έρχονται όπως τα πάει η ζωή. Δεν τα προγραμματίζεις. Βλέπεις, τι αρέσει στον έναν, τι αρέσει στον άλλον, κάπως τα φτιάχνεις τα πράγματα. Είναι επιλογές. Κάποιος αντέχει, κάποιος δεν αντέχει. Κάνεις μπρος – πίσω. Υπάρχει αυτό στη ζωή μας. Εγώ κάνω πίσω, αλλά κάνω και πολύ μπρος».

«Οι φίλοι μου είναι άνθρωποι που με έχουν στηρίξει πάρα πολύ και είναι και εκείνοι πολύ δυναμικοί. Είναι άνδρες και γυναίκες. Η φιλία είναι από τα πιο σημαντικά. Είμαι πολύ ευλογημένη με τους φίλους μου», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων η ηθοποιός.

Παράλληλα, λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη, η ηθοποιός, θέλησε να κάνει και μια ιδιαίτερη τοποθέτηση ως προς το ζήτημα της κλιμακτηρίου, και συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο τη βίωσε και τη βιώνει η ίδια: «Θέλω να πω πριν κλείσουμε κάτι πολύ σημαντικό, επειδή το πέρασα και το περνάω, για την περίοδο του κλιμακτηρίου και της εμμηνόπαυσης μιας γυναίκας. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα θέλω να σας πω, ειδικά μπαίνοντας. Αυτό έγινε πριν από 1,5 χρόνο. Δεν είχα κανένα από αυτά τα συμπτώματα που ακούγονται, όμως έπαιρνα κιλά για πλάκα. Είχα γίνει ένας αγνώριστος άνθρωπος. Με επηρέασε πάρα πολύ ψυχολογικά, με έριξε πάρα πολύ», σημείωσε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Έπαιζε ρόλο και η κλιμακτήριος και στη συνέχεια η εμμηνόπαυση που μετά έπεσα ακόμα πιο πολύ ψυχολογικά. Μου πήρε πολύ καιρό να ισορροπήσω, αν δεν είχα τη διατροφολόγο μου και τη γυμνάστρια μου να είναι δίπλα μου, να πιστεύουν σε ‘μενα, δεν ξέρω τι θα έκανα, πως θα μπορούσα να συνεχίσω. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, ένιωθα να βουλιάζω. Με επηρέαζε σε όλα, είχα χάσει τη χαρά μου. Δεν άντεχα, δεν ήθελα να με βλέπω. Παρόλο που έκανα διατροφή και γυμναστική, δεν το σταμάτησα ποτέ. Ήμουν μια άλλη, μου πήρε χρόνο μέχρι να επανέλθω. Όταν κατάλαβα ότι άρχισα να χάνω κιλά ένιωθα ότι δυναμώνω».

Ολοκλήρωσε μάλιστα τη συζήτηση σημειώνοντας: «Όταν έπαιρνα κιλά είχα πάρει την Αριστέα και της είπα «Είμαι δυστυχισμένη, δεν τρώω τίποτα, κάθομαι και τους κοιτάω όλους και μετά παχαίνω». Άλλαξε η ζωή μου, δεν με ήθελα. Δεν ήμουν ενημερωμένη, είχα μαύρα μεσάνυχτα, δεν ήξερα ότι συμβαίνει αυτό. Δεν είχα κάτι άλλο, φάνηκε όταν έκανα εξετάσεις. Η γυναίκα που μπαίνει στην εμμηνόπαυση πρέπει για μια ζωή να προσέχει τη διατροφή της, όχι μόνο για την ομορφιά, αλλά και για την υγεία της. Να μην τρομάζει, γιατί είναι ένα διάστημα που περνάει», κατέληξε η ηθοποιός.

