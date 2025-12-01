Έναν αναπάντεχο σύμμαχο βρήκε στο πρόσωπο του Πέτρου Παππά ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και νυν του ΠΑΣΟΚ - με μία ενδιάμεση στάση στον Κασσελάκη - έσταξε μέλι για τα έργα και τις ημέρες του κ. Γεωργιάδη στο ΕΣΥ, σε συζήτηση που διοργάνωσε το Debate House για το εθνικό σύστημα Υγείας.

Η μία φιλοφρόνηση διαδεχόταν την άλλη, σε σημείο που ανάγκασε τον Υπουργό Υγείας να τον ευχαριστήσει μέσω Χ.

«Δεν θα ισχυριστώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο υπουργός Υγείας δεν εργάζεται, γιατί, αν όχι ο πιο εργατικός, είναι από τους πιο εργατικούς. Στα μέτρα της στρατηγικής και των πόρων που είχε έκανε ό,τι μπορούσε», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πέτρος Παππάς, ενώ συνέχισε τα εγκωμιαστικά του σχόλια λέγοντας πως «στα μέτρα των δυνατοτήτων και των πόρων, κάνατε τα μέγιστα».

Κάπως έτσι, ο Άδωνις, θέλοντας να δείξε πως δεν είναι αγνώμων τον ευχαρίστησε δημόσια:

«Θα ήταν άδικο να μήν ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή @PetrosPappas4 για τα καλά του λόγια, προσωπικά για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Πέραν των πολιτικών μας διαφορών μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι και ευγενικοί μεταξύ μας. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί. Επειδή στην πολιτική μου ζωή έχω βιώσει μεγάλη εχθροπάθεια αυτή του η συμπεριφορά με κέρδισε», κατέληξε στην ανάρτηση ο Άδωνις Γεωργιάδης.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1995399428924915756?s=20}