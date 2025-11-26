Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου αντάλλαξαν βαρύτατους χαρακτηρισμούς.

Σε μετωπική σύγκρουση για τον Διαμαντή Καραναστάση ήρθαν στην Ολομέλεια Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τους δύο να ανταλλάσσουν βαρύτατους χαρακτηρισμούς. «Λέτε απύθμενα ψέματα από την ημέρα που ο Διαμαντής Καραναστάσης είπε πως δεν αντέχει τη βρωμιά σας και παραιτήθηκε. Επί μια εβδομάδα όλη η κυβέρνηση έχει σηκώσει κονιορτό. Νομίζετε πως θα σκεπάσετε τους καθαρούς ανθρώπους. Είναι εκλεγμένος με το σπαθί του ο Διαμαντής που τον λέτε διορισμένο», ανέφερε αρχικώς η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενώ έδειξε και από βήματος βίντεο του κόμματός της για τον Μακάριο Λαζαρίδη.

«Τι έγινε; Σας πειράζει ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος; Ακούστε το γλείψιμο του Μακάριου Λαζαρίδη στον Διαμαντή και μετά τον βρίζει», είπε και επέμεινε πως δεν διόρισε το Διαμαντή Καραναστάση βουλευτή της.

«Είδαμε ένα απαράδεκτο show, προσβάλλετε με χυδαίο τρόπο τον Κανονισμό!» απάντησε παίρνοντας τον λόγο ο Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας πως «οι πολίτες έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται το πραγματικό της πρόσωπο» και «γι’αυτό οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν την Πλεύση Ελευθερίας κάτω από τη Φωνή Λογικής». Αναφορικώς με τον Διαμαντή Καραναστάση ο υπουργός Υγείας είπε πως είναι διορισμένος, με την κόντρα να συνεχίζεται και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να τον αποκαλεί «αδιόρθωτο και αμετάπειστο ψεύτη».

Μάλιστα εγκάλεσε τον υπουργό Υγείας που δεν κατηγόρησε για τον ίδιο λόγο το ΚΚΕ, το οποίο όπως είπε «έβαλε εκλεγμένους βουλευτές να παραιτηθούν» με τον Γιώργο Λαμπρούλη να αντιδρά έντονα εγκαλώντας την για ψέματα και εκεί να επανέρχεται διερωτούμενη πως «δεν βγάλατε τη Διγενή και την Φόνσου από τις λίστες;».

Παίρνοντας το λόγο ξανά ο υπουργός Υγείας είπε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «ο θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και το νοικοκύρη. Ο κλέφτης είστε εσείς. Μη με διακόπτετε! Ανάγωγη! Σταμάτα! Δεν σου έμαθαν οι γονείς σου αγωγή και τα κάνεις αυτά στη Βουλή». Μάλιστα έδωσε συγχαρητήρια στον Δημήτρη Ουγγαρέζο για τα όσα είπε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και ανέφερε ότι ο Διαμαντής Καραναστάσης «υπήρξε παντελώς ανύπαρκτος στη Βουλή».

«Μας δείξατε το χιτλερικό σας πρόσωπο. Νόμιζα πως έβλεπα τον Παπαδόπουλο έτσι όπως κάνατε», απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να κρατάει για τον εαυτό του τον τελευταίο λόγο και σχηματίζοντας με τα χέρια του μια καρδιά είπε: «η κυρία της αγάπης έχει έρθει εδώ μόνο για να είναι κατήγορος των άλλων. Βρωμιά είστε εσείς που δεν ζητάτε συγγνώμη από όσους κατηγορούσατε και αθωώθηκαν. Μιλήσατε για τον Παπασταύρου, θα έπρεπε να ανάψετε κερί στην εκκλησία για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας για όλες τις συκοφαντίες εις βάρος του. Εάν είχατε ψυχή και δεν ήσασταν βρώμικη θα του ζητούσατε συγγνώμη».