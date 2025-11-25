Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε τον Αλέξη Τσίπρα με βίντεο που ανέβασε στα social media.

Με μία δική του αφιέρωση και ένα δικό του βιβλίο απάντησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο βίντεο του Άλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά το βιβλίο του «Ιθάκη».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης με τη σειρά του τού αφιέρωσε το βιβλίο «Ρώμη», επισημαίνοντας ότι «η ιστορία είναι πολύ σημαντική γιατί σου μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1993280144778445072?s=20}

Είχε προηγηθεί η αφιέρωση στον Άδωνι Γεωργιάδη με «ευχαριστίες» για την δωρεάν διαφήμιση, από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός τρόλαρε τον Άδωνι Γεωργιάδη και, κρατώντας το βιβλίο του, αναρωτιέται: «Το λιγουρεύεσαι;».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/reel/DReERJlDSr-/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==}