Στόχος της νέας ρύθμισης φέρεται να είναι η δικαιοσύνη κι όχι η συνεισφορά στις «τρύπες» του προϋπολογισμού.

Οι ξένοι συνταξιούχοι που ονειρεύονται να περάσουν τη συνταξιοδότησή τους κάτω από τον ήλιο στην Γαλλική Ριβιέρα ίσως χρειαστεί να το ξανασκεφτούν.

Η Γαλλία θέλει οι συνταξιούχοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτή τη στιγμή επωφελούνται από το δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, να αρχίσουν να το πληρώνουν.

Πρόκειται για κίνηση που θα επηρεάσει ιδιαίτερα τους Αμερικανούς συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν κατακλύσει ένα από τα πιο γενναιόδωρα κοινωνικά κράτη της Ευρώπης όχι μόνο για το φαγητό, το τοπίο και τον πολιτισμό του, αλλά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την κορυφαία δωρεάν υγειονομική περίθαλψη.

«Είναι θέμα δικαιοσύνης», είπε στο POLITICO ο Φρανσουά Ζερνιγκόν, ο βουλευτής που κατέθεσε την πρόταση. «Αν είσαι Γάλλος πολίτης και μετακομίσεις στις ΗΠΑ, δεν έχεις αμοιβαιότητα, δεν επωφελείσαι από την δωρεάν κοινωνική ασφάλιση».

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, οι πολίτες εκτός ΕΕ που δεν εργάζονται, έχουν βίζα μακράς παραμονής και μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκή εισοδήματα από σύνταξη ή κεφάλαιο (πάνω από 23.000 ευρώ ετησίως), καθώς και ιδιωτική ασφάλιση υγείας, μπορούν, μετά από τρεις μήνες, να αποκτήσουν την carte vitale, που τους δίνει δωρεάν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε εκείνο το σημείο, μπορούν να ακυρώσουν την προηγούμενη ιδιωτική ασφάλιση τους και να επωφεληθούν από τη γαλλική. Πρόκειται για δημοφιλή επιλογή των Αμερικανών συνταξιούχων τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, η πλειονότητα των Γάλλων βουλευτών θέλει να τερματιστεί αυτή η κατάσταση και να θεσπιστεί κάποια ελάχιστη εισφορά.

Η ιδέα αυτή έχει ήδη εγκριθεί σε δύο επιτροπές του κοινοβουλίου αυτόν τον μήνα κατά τις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό, και θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ ήδη από την επόμενη χρονιά.

Ο Ζερνιγκόν είπε ότι ακόμη και Αμερικανοί που ζουν στη Γαλλία του έχουν πει ότι δεν θεωρούν φυσιολογική την τρέχουσα κατάσταση και ότι είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν περισσότερο.

Σύμφωνα με την τελευταία εκδοχή της πρότασης, όπως τροποποιήθηκε από τη Γαλλική Γερουσία, μόνο οι πολίτες εκτός ΕΕ που δεν πληρώνουν φόρους ή δεν συνεισφέρουν σε άλλα κοινωνικά προγράμματα στη Γαλλία θα υποχρεούνται να καταβάλουν τη νέα ελάχιστη εισφορά.

Οι βουλευτές δεν έχουν καθορίσει ακόμη το ποσό της εισφοράς, καθώς θα αποφασιστεί αργότερα από την κυβέρνηση. Για τον Ζερνιγκόν, η αξία της θα μπορούσε να διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο κάλυψης της υγειονομικής περίθαλψης, αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να είναι φθηνότερη από την ιδιωτική ασφάλιση στις ΗΠΑ ή στο εξωτερικό, η οποία, όπως είπε, κοστίζει περίπου 300 έως 500 ευρώ το μήνα.

Η συζήτηση έρχεται την ώρα που η Γαλλία προσπαθεί να μειώσει τις δαπάνες και να κατεβάσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 5% του ΑΕΠ την επόμενη χρονιά.

Ο Ζερνιγκόν είπε ότι δεν έχει ακόμη αξιολογήσει πόσα έσοδα θα φέρουν αυτές οι νέες εισφορές, αλλά παραδέχθηκε ότι ο κύριος στόχος του είναι η δικαιοσύνη και όχι η επίλυση των προβλημάτων του προϋπολογισμού της Γαλλίας.

«Αυτή η πρωτοβουλία δεν πρόκειται να γεμίσει το κενό στον προϋπολογισμό της κοινωνικής ασφάλισης», είπε.