Ο Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία δεν θα πρέπει να δείξει «αδυναμία» μπροστά σε μία απειλή από τη Ρωσία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να ανακοινώσει την Πέμπτη ότι η Γαλλία θα επαναφέρει την εθελοντική στρατιωτική θητεία εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις ρωσικές απειλές στην Ευρώπη, μεταδίδει το AFP, επικαλούμενο διάφορες πηγές.

Εκτός του ότι θα είναι εθελοντικό, το πρόγραμμα θα είναι αμειβόμενο και θα διαρκεί 10 μήνες, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ακόμα πληροφορίες. Σημειώνεται ότι η υποχρεωτική θητεία καταργήθηκε στη Γαλλία το 1996.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί οι νέες στρατιωτικές αρμοδιότητες αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μακρόν θα ανακοινώσει την αλλαγή κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε μια ταξιαρχία πεζικού στη νοτιοανατολική Γαλλία μέσα στην εβδομάδα.

Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται μετά την έντονη κριτική που ασκήθηκε κατά του στρατηγού Φαμπιέν Μαντόν, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν εκείνος προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα πως η Γαλλία ρισκάρει να «χάσει τα παιδιά της» σε έναν εν δυνάμει πόλεμο με τη Ρωσία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο στρατηγός είπε μεταξύ άλλων πως η μεγαλύτερη αδυναμία της Γαλλίας σε αυτόν τον βίαιο κόσμο είναι η έλλειψή της θέλησής της να πολεμήσει ενώ επισήμανε πως η Ρωσία προετοιμάζεται για «αναμέτρηση με όλες τις χώρες μέχρι το 2030».

Ο Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία δεν θα πρέπει να δείξει «αδυναμία» μπροστά σε μία απειλή από τη Ρωσία. «Αν θέλουμε να προστατευτούμε, εμείς οι Γάλλοι – οι οποίοι είναι η μοναδική νου έννοια – θα πρέπει να επιδείξουμε ότι δεν είμαστε αδύναμοι απέναντι στη δύναμη που να απειλεί περισσότερο».

Με πληροφορίες του Guardian