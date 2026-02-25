Ο Leribault, επιλογή του ίδιου του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, διαδέχεται την Laurence des Cars, στην ηγεσία του μουσείου του Λούβρου, η οποία παραιτήθηκε την Τρίτη.

Ο Christophe Leribault, μέχρι πρόσφατα πρόεδρος στις Βερσαλίες, αναλαμβάνει νέος επικεφαλής στο μουσείο του Λούβρου.

Βασικός του στόχος είναι η βελτίωση της ασφάλειας και η αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης μετά την τελευταία ληστεία, που σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου του 2025.

Ο Leribault, επιλογή του ίδιου του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, διαδέχεται την Laurence des Cars, η οποία παραιτήθηκε την Τρίτη. Η Des Cars είχε έρθει αντιμέτωπη με έντονες επικρίσεις μετά τη ληστεία των κοσμημάτων αξίας 102 εκατ. δολ. Τα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί ακόμα.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού ανέφερε πως «προτεραιότητα του Leribault θα είναι να ενδυναμώσει την ασφάλεια του χώρου και των κτιρίων, των συλλογών και των ανθρώπων, να αποκαταστήσει το κλίμα εμπιστοσύνης και να να διεκπεραιώσει μαζί με την ομάδα, τις απαραίτητες αλλαγές στο μουσείο». Ο 62χρονος Leribault, είναι ιστορικός τέχνης που ειδικεύεται στον 18ο αιώνα. Από το 2006 ως το 2012 ήταν αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος γραφικών τεχνών του Λούβρου.

Με την παραίτηση της Des Cars, το γραφείο του Μακρόν ανέφερε πως το μουσείο «χρειάζεται μία ήρεμη και ισχυρή ώθηση προκειμένου να προχωρήσουν σε επιτυχημένα projects, που περιλαμβάνουν ασφάλεια και μοντερνισμό».

Η Des Cars, που είχε αναλάβει το μουσείο του Λούβρου από το 2021, έκανε λόγο για «τεράστια αποτυχία» μετά τη ληστεία του Οκτωβρίου και παραδέχθηκε πως η κάλυψη από τις κάμερες ασφαλείας στον εξωτερικό χώρο του μουσείου ήταν «ανεπαρκής. Παρά τη σκληρή δουλειά μας, αποτύχαμε» παραδέχθηκε.

