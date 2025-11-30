Υποχώρηση της κυβέρνησης στο θέμα της επιστροφής ενοικίου καθώς, μετά το φιάσκο που αναδεικνύει με καθημερινά ρεπορτάζ το Dnews, ανακοινώθηκε δυνατότητα τροποποιητικής δήλωσης από τους ενοικιαστές που έλαβαν πενιχρά ποσά, προκειμένου να λάβουν κανονικά όλο το ποσό της επιστροφής ενοικίου.

Οι ενοικιαστές ακινήτων που έλαβαν ελάχιστη ή καθόλου επιστροφή ενοικίου έχουν προθεσμία έως το τέλος του έτους για να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση στην ΑΑΔΕ, ώστε να λάβουν τα ποσά που δικαιούνται. Κατά τον έλεγχο των δηλώσεων εντοπίστηκαν χιλιάδες περιπτώσεις όπου το μηνιαίο ενοίκιο είχε δηλωθεί λανθασμένα ως ετήσιο. Ως αποτέλεσμα, η ΑΑΔΕ πίστωσε μόνο το 1/12 του πραγματικού μηνιαίου ενοικίου, οδηγώντας σε επιστροφές της τάξεως των 20–30 ευρώ.

Πέρα από τις απαραίτητες διορθώσεις στο έντυπο Ε1 του ενοικιαστή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τον IBAN τους, εφόσον δεν το έχουν ήδη κάνει, ή να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην περίπτωση που δεν υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο — κάτι που συμβαίνει συνήθως όταν εκμισθωτής είναι το δημόσιο ή ένας ανήλικος.

Όλες οι διορθώσεις πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31/12/2025. Αναμένεται νέα πληρωμή επιστροφών ενοικίου, πιθανότατα εντός Ιανουαρίου. Από την Τρίτη, η ΑΑΔΕ θα παρέχει σχετική ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους.

Η δήλωση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη έχει ως εξής:

«Στην επιστροφή ενοικίου ακολουθήσαμε έναν κανόνα. Οι πωλητές έλαβαν πίσω το 1/12 αυτού που δήλωσαν στο Ε9 για το έτος 2024. Εκεί πρέπει να δηλώνουμε το ετήσιο και όχι το μηνιαίο ποσό και ακριβώς επειδή αντιλαμβανόμασταν και αντιληφθήκαμε ότι αρκετοί είχαν κάνει το λάθος παλαιότερα να δηλώσουν το μηνιαίο, δώσαμε μέχρι τις 31 Σεπτεμβρίου, την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να κάνει μια διόρθωση στο Ε9 του. Τις τελευταίες ώρες όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμη συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν κάνει αυτήν τη διόρθωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ακριβώς γι αυτό το λόγο.

Η ΑΑΔΕ θα δώσει παράταση, θα δώσει μία δεύτερη ευκαιρία, μια δεύτερη δυνατότητα σε κάθε πολίτη μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου να προβεί σε διορθωτική δήλωση και να δηλώσει το ποσό της ετήσιας δαπάνης για το 2024. Στο Ε9 του. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος για τον οποίο προβήκαμε στο μέτρο της επιστροφής του ενός ενοικίου να δηλώσουμε όλες και όλοι τα πραγματικά ποσά τα οποία δαπανούμε για ενοίκια».

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ ενημερώνουν ότι οι αυτόματες επιστροφές ενοικίου που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων βασίζονται στα ποσά ενοικίου που δηλώθηκαν από τους ίδιους τους μισθωτές στις φορολογικές δηλώσεις έτους 2025, για το φορολογικό έτος 2024. Σε ορισμένες περιπτώσεις προέκυψαν χαμηλότερες καταβολές, οι οποίες οφείλονται σε λανθασμένη ή ελλιπή δήλωση της ετήσιας δαπάνης ενοικίου από τον ενοικιαστή.

Η ενίσχυση υπολογίζεται από την ετήσια δαπάνη ενοικίου του 2024, όπως αυτή δηλώθηκε στο έντυπο Ε1, είτε για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811 έως 816), είτε για τη φοιτητική κατοικία τέκνων (κωδικοί 817 έως 822). Υπενθυμίζεται ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

Επειδή το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, είχε δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να διορθώσουν τα στοιχεία τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία, όμως, ανέδειξε περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες δεν διόρθωσαν την εσφαλμένη δήλωση. Για τον λόγο αυτό, δίνεται τώρα δεύτερη δυνατότητα διόρθωσης μέσω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Μετά τις προβλεπόμενες διασταυρώσεις, θα αποδοθεί στους δικαιούχους το πρόσθετο ποσό που δικαιούνται.

Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ καλούνται να το πράξουν άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή. Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατή η απόδοση ενίσχυσης για ενοίκια που δεν έχουν δηλωθεί και ότι η ακριβής καταγραφή της πραγματικής δαπάνης ενοικίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου και την προστασία του συμφέροντος των πολιτών.