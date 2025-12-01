Προστατέψτε τα παράθυρά σας από υγρασία χωρίς μεγάλο κόστος.

Αν και τα θαμπα παράθυρα μπορεί να μην σας προβληματίζουν, η υγρασία που βρίσκεται σε αυτά μπορεί να προκαλέσει μούχλα και φθορές στα κουφώματα αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Το παλιό, οικονομικό κόλπο

Ένα από τα πιο γνωστά και φθηνά κόλπα είναι το αλάτι. Τοποθετήστε ένα μικρό μπολ με αλάτι κοντά στο τζάμι. Το αλάτι λειτουργεί ως «φυσικός αφυγραντήρας», απορροφώντας την υγρασία από τον αέρα πριν καθίσει στα παράθυρα.

Άλλα υλικά που κάνουν την ίδια δουλειά είναι:

Silica gel: Το μικρό σακουλάκι που συχνά βρίσκεται σε κουτιά με ρούχα ή ηλεκτρικά είδη, έχει τη δυνατότητα να παγιδεύει την υγρασία.

Μαγειρική σόδα: Αποτελεί επίσης οικονομική και αποτελεσματική λύση για την απορρόφηση υγρασίας.

Τοποθετήστε ένα μικρό μπολ με κάποιο από αυτά τα υλικά στο περβάζι το βράδυ, ειδικά σε δωμάτια με αυξημένη υγρασία όπως το μπάνιο. Αν δείτε ότι το υλικό σβωλιάζει, σημαίνει ότι έχει απορροφήσει όλη την υγρασία και χρειάζεται αντικατάσταση.

Άλλες πρακτικές λύσεις DIY

Σιλικόνη για διαρροές: Βουλώστε κενά γύρω από τα παράθυρα για να εμποδίσετε την υγρασία να μπει.

Αερισμός: Αερίζετε τον χώρο καθημερινά, ειδικά κατά τις ώρες της ημέρας. Αν ο κρύος καιρός δεν το επιτρέπει, αφήστε τις εσωτερικές πόρτες ανοιχτές για να διασκορπιστεί η υγρασία ή περιορίστε τη σε ένα δωμάτιο κλείνοντας την πόρτα.

Τοποθέτηση επίπλων: Μετακινήστε τα έπιπλα λίγο μακριά από τους εξωτερικούς τοίχους για καλύτερη κυκλοφορία αέρα και λιγότερη συσσώρευση υγρασίας.

Φυτά και αφυγραντήρες: Ο αφυγραντήρας είναι επένδυση για αποτελεσματική αντιμετώπιση της υγρασίας, ενώ κάποια φυτά λειτουργούν ως φυσικοί αφυγραντήρες, συγκρατώντας υγρασία και ανανεώνοντας τον αέρα.