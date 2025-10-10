Η εξήγηση Κολυδά για τις «θερμικά ουδέτερες καιρικές συνθήκες» που δεν προκαλούν ανάγκη για θερμορύθμιση μέσω εφίδρωσης, ούτε δημιουργούν αίσθημα ψύχους.

Η σημερινή καλοκαιρία με τον ήλιο και την θερμοκρασία σε μια ισορροπία και ταυτόχρονα την ύπαρξη υγρασίας σε ικανοποιητικά επίπεδα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του STAR Θοδωρή Κολυδά συνθέτουν τις ιδανικές συνθήκες για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Όπως εξηγεί ο κ. Κολυδάς ηκαλύτερη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού επιτυγχάνεται σε θερμοκρασία γύρω στους 24°C, με σχετική υγρασία 30% και ασθενείς έως μέτριους ανέμους. Τέτοιες συνθήκες θεωρούνται «θερμικά ουδέτερε», δηλαδή ούτε μας κάνουν να ιδρώνουμε, ούτε να κρυώνουμε.

Αυτός ο συνδυασμός, γνωστός και ως Δείκτης Θερμικής Άνεσης, δημιουργεί το ιδανικό μικροκλίμα:

Θερμοκρασία: 22–25°C

Υγρασία: 30–50%

Άνεμος: έως 2 m/s

Ηλιακή ακτινοβολία: μέτρια έως χαμηλή

Μάλιστα τονίζει ότι το φθινόπωρο θεωρείται η πιο ισορροπημένη εποχή για τον άνθρωπο. Το σώμα δεν καταπονείται από θερμικό στρες, ο ύπνος βελτιώνεται και το ανοσοποιητικό ανακάμπτει μετά το καλοκαίρι. Με αυτές τις συνθήκες, βιώνουμε φυσική αρμονία ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον, υπενθυμίζοντας ότι η μετεωρολογία δεν είναι μόνο πρόγνωση, αλλά και επιστήμη της ανθρώπινης ευεξίας.

Η ανάρτηση του Κολυδά

